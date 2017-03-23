NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 23.03.17

Нацполиция Киева: Киллер, стрелявший в Вороненкова, задержан

Нацполиция Киева: Киллер, стрелявший в Вороненкова, задержан

В Киеве задержали подозреваемого в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Как уже сообщал «Новый День», Вороненкова застрелили сегодня на пересечении бульвара Шевченко и Пушкинской улицы, возле отеля Premier Palace. Вороненков шел вместе с охранником, по предварительным данным погибли оба.

Начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что стрелявший ранен и задержан. «Киллер находится под охраной, ему предоставляется первоочередная медицинская помощь», – сказал Крищенко.

Ведется поиск возможных соучастников преступления.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.03.17

В Киеве убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков (ФОТО). / Всё-таки ввели: севастопольский оползень признали чрезвычайной ситуацией. / В Севастополе 5 часов спасали унесённых в море рыбаков. Никто не пострадал.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter