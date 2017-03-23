Нацполиция Киева: Киллер, стрелявший в Вороненкова, задержан

Публикации за 23.03.17

В Киеве задержали подозреваемого в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Как уже сообщал «Новый День», Вороненкова застрелили сегодня на пересечении бульвара Шевченко и Пушкинской улицы, возле отеля Premier Palace. Вороненков шел вместе с охранником, по предварительным данным погибли оба.

Начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что стрелявший ранен и задержан. «Киллер находится под охраной, ему предоставляется первоочередная медицинская помощь», – сказал Крищенко.

Ведется поиск возможных соучастников преступления.

Киев, Платон Ефимчук

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