Украина отплатила перебежчику свинцовой пулей: в Киеве убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков (ФОТО)

Публикации за 23.03.17

В Киеве застрелен экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. Об этом заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко Дмитрий Белоцерковец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стрельба произошла на пересечении бульвара Шевченко и Пушкинской улицы, возле отеля Premier Palace. Вороненков шел с охранником.

Очевидцы случившегося пишут в соцсетях, что стреляли в двух мужчин. Один из них был убит на месте (вероятно, Вороненков – прим. НД), второго с ранениями увезли на «скорой». «Наши киевские водители вели себя более чем странно. Они не давали проехать «скорой», – пишет свидетель.

В киевской полиции сообщили, что на место выехала опергруппа.

Вороненков, являвшийся депутатом Госдумы от КПРФ, осенью прошлого года спешно уехал на Украину. В начале декабря он получил украинское гражданство и начал «рвать покровы» и раскрывать «кремлевские тайны», в том числе давать показания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.

В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве: его обвиняют в участии в незаконной продаже чужого имущества стоимостью в 127 млн рублей. СКР дважды предлагал лишить представителя фракции КПРФ депутатской неприкосновенности, но получал отказ.

Киев, Зоя Березина

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