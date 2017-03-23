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Публикации за 23.03.17

Убийца Вороненкова тоже будет мертв: Россия и Украина обмениваются комментариями по поводу смерти экс-депутата Госдумы (ВИДЕО по теме)

Убийца Вороненкова тоже будет мертв: Россия и Украина обмениваются комментариями по поводу смерти экс-депутата Госдумы (ВИДЕО по теме)

Россия и Украина обмениваются комментариями по поводу убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Позиции сторон неоригинальны: обвиняют друг друга.

Как уже сообщал , Вороненкова застрелили сегодня на пересечении бульвара Шевченко и Пушкинской улицы, возле отеля Premier Palace.

Вороненков шел вместе с охранником, по предварительным данным погибли оба.

Начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что стрелявший ранен и задержан. Сейчас у отеля «Премьер-палац» работают следователи. Территория вокруг гостиницы «Премьер Палац» перекрыта. Тело убитого уже убрали с места преступления, сообщают местные СМИ. Жена Вороненкова Мария Максакова приехала на место происшествия и упала в обморок. А ее мать, известная российская актриса Людмила Максакова высказалась по поводу смерти зятя довольно жестко, отметив, что его «давно бы расстреляли».

Ряд украинских политиков уже заявили, что убийство Вороненкова, который в России обвиняется в крупном мошенничестве – дело рук «российских спецслужб». Этой же версии придерживается и президент Украины Петр Порошенко, назвавший убийство Вороненкова актом государственного терроризма. «Явный почерк российских спецслужб, который раньше неоднократно проявлялся в разных европейских столицах», – заявил Порошенко, отметив, что убитый был одним главных свидетелей роли бывшего президента Виктора Януковича «в контексте введения в Украину российских войск».

По мнению Киева, убийство произошло в один день со взрывами в Балаклее в Харьковской области неслучайно.

В Москве заявления о «российском следе» назвали абсурдом. Случившееся свидетельствует о том, что украинская сторона не смогла обеспечить безопасность Вороненкова, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив: «Надеемся, что убийца и те, кто стоял за этими действиями, будут выявлены».

К вечеру убийца Вороненкова будет мертв, заявил депутат Госдумы Владимир Жириновский: «Кто-то хочет взвинтить обстановку в Киеве и на Украине, чтобы прийти к какому-то другому результату в плане власти. Кто-то хочет поменять власть на Украине, поэтому нужно обострение, – цитирует лидера ЛДПР НСН. – Это произошло в разгар дня, около одной из лучших гостиниц. Один из нападавших был ранен охранником, поэтому у украинских служб есть возможность его допросить и он может дать какие-то показания. Но, скорее всего, к вечеру мы можем получить информацию, что ранение было таким серьёзным, что убийца тоже ушёл из жизни. Им невыгодно, чтобы оставался живой свидетель».

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 23.03.17

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