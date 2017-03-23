Захарова: Киев не будет расследовать убийство Вороненкова – никаких сомнений

Публикации за 23.03.17

В Москве уже нет сомнений в том, что «расследование» украинской стороной убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова не будет проводиться должным образом. Об этом заявила сегодня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Захарова подчеркнула: «В Москве рассчитывали, что киевская сторона сможет провести объективное расследование. Но после того, как президент Порошенко возложил вину за происшествие на Россию, сомнений в характере этого «расследования» у нас не осталось». По словам Захаровой, киевский режим «сделает всё, чтобы правда о событиях 23 марта 2017 года не просочилась наружу».

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в Москве шокированы убийством Вороненкова, а имеющееся данные «позволяют предположить заказной характер убийства, которое имеет черты показательной акции». «Выражаем соболезнование родным и близким Дениса Вороненкова», – добавила Мария Захарова.

По данным украинских СМИ, убийца Вороненкова лежит в киевской клинической больнице №17 в отделении реанимации без сознания.

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова «актом терроризма со стороны России», а также связал это убийство с «диверсией в Балаклее», где сегодня утром начался пожар на военных складах. «Коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова – это акт государственного терроризма со стороны России. Явный почерк российских спецслужб, который раньше неоднократно проявлялся в европейских столицах», – написал Порошенко в фейсбуке.

В Кремле все обвинения Киева уже назвали абсурдными и призвали Украину к объективному расследованию «громкого» преступления.

Добавим, что около месяца назад российский военный эксперт Александр Жилин предупреждал, что «распиаренные» на Украине Вороненков и его супруга Мария Максакова могут быть убиты, причем «показательно жестоко» и именно украинскими спецслужбами. По мнению Жилина, цель такой акции могла бы быть ровно одна: обвинить во всем Россию.

Вороненков был убит сегодня днем в центре Киева. Его охранник успел ранить киллера, но и сам получил тяжелые ранения. Депутат погиб на месте.

Вороненков, являвшийся депутатом Госдумы от КПРФ, осенью прошлого года спешно уехал на Украину. В начале декабря он получил украинское гражданство и начал «рвать покровы» и раскрывать «кремлевские тайны», в том числе давать показания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.

В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве: его обвиняют в участии в незаконной продаже чужого имущества стоимостью в 127 млн рублей. СКР дважды предлагал лишить представителя фракции КПРФ депутатской неприкосновенности, но получал отказ.

Москва, Зоя Березина

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