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Крым

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Публикации за 24.03.17

Охранник убитого Вороненкова до сих пор молчит – «неважно» себя чувствует
«Тяжело раненный» охранник Вороненкова спешит к поджидающему его полицейскому автомобилю, чтобы покинуть место преступления

Охранник убитого Вороненкова до сих пор молчит – «неважно» себя чувствует

Охранник застреленного накануне в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова не может дать показаний, так как ему пока «неудобно» говорить по состоянию здоровья.

Как передаёт корреспондент РИА , с таким заявлением выступил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Есть достаточно большое количество свидетельств очевидцев, записей видеокамер, и свидетельства охранника будут тогда, когда ему будет удобно их давать в связи с состоянием здоровья», – объяснил Геращенко долгое молчание ключевого свидетеля убийства.

Напомним, вчера на операционном столе умер киллер, застреливший экс-депутата Госдумы Вороненкова, несмотря на то, что двумя часами ранее другой советник главы МВД Украины Илья Кива заверил журналистов: раненные в центре Киева «жить будут».

Киев, Валентин Карамазов

Киев. Другие новости 24.03.17

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