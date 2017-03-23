Жириновский оказался прав: убийца Вороненкова умер

Публикации за 23.03.17

Убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова умер в больнице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили врачи, отметив, что раненный киллер скончался во время операции.

Напомним, Вороненкова застрелили сегодня на пересечении бульвара Шевченко и Пушкинской улицы, возле отеля Premier Palace. Вороненков шел вместе с охранником, по предварительным данным погибли оба. Начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что стрелявший ранен и задержан.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя убийство Вороненкова, заявил: «Скорее всего, к вечеру мы можем получить информацию, что ранение было таким серьёзным, что убийца тоже ушёл из жизни. Им невыгодно, чтобы оставался живой свидетель».

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у стрелявшего обнаружены документы гражданина Украины. Сейчас проверяется подлинность этих документов. Луценко так же сообщил, что сейчас отслеживается передвижение автомобиля Daewoo, которая, по версии следствия, подвозила киллера.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.03.17

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