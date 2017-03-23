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Публикации за 23.03.17

Жириновский оказался прав: убийца Вороненкова умер

Жириновский оказался прав: убийца Вороненкова умер

Убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова умер в больнице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили врачи, отметив, что раненный киллер скончался во время операции.

Напомним, Вороненкова застрелили сегодня на пересечении бульвара Шевченко и Пушкинской улицы, возле отеля Premier Palace. Вороненков шел вместе с охранником, по предварительным данным погибли оба. Начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что стрелявший ранен и задержан.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя убийство Вороненкова, заявил: «Скорее всего, к вечеру мы можем получить информацию, что ранение было таким серьёзным, что убийца тоже ушёл из жизни. Им невыгодно, чтобы оставался живой свидетель».

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у стрелявшего обнаружены документы гражданина Украины. Сейчас проверяется подлинность этих документов. Луценко так же сообщил, что сейчас отслеживается передвижение автомобиля Daewoo, которая, по версии следствия, подвозила киллера.

Киев, Платон Ефимчук

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