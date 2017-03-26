Эксперт: Единственная цель уличных акций Навального – не допустить отставки Медведева

Публикации за 26.03.17

Надеждам патриотической общественности на отставку в ближайшей перспективе либерального блока правительства вместе с его лидером Дмитрием Медведевым, скорее всего, не суждено сбыться. Президент России, если и задумывался о замене премьер-министра страны, теперь, после организованного на федеральную власть митингового уличного давления, наверняка отложит важную кадровую «рокировку» в долгий ящик. Об этом корреспонденту РИА «Новый День» заявил российский политолог Павел Никаноров.

«Вся эта шумная «спецоперация» с уличными выступлениями в городах страны сверхактивных «хунвейбинов» Навального под лозунгами «Долой Димона-коррупционера!» и «Кто не скачет – тот Медведь!» – разработана в одной из пресловутых башен Кремля. Назовём её условно «либеральной» башней, – рассуждает эксперт. – Думаю, слухи о скорой отставке Медведева в этот раз имели под собой достаточно серьёзные основания, и в «либеральном блоке», зная крайнюю неприязнь президента к любым формам публичного давления, тем более – уличным, рассчитали, что, используя Навального с преданными сторонниками и заказав ему повсеместные акции с «наездом» на Медведева, им удастся, как минимум, эту отставку отсрочить до, так сказать, «лучших» времён».

Никаноров не сомневается, что отставка Медведева сейчас будет выглядеть в глазах общества как уступка митингующим и только раззадорит оппозицию, а Навальному, добившемуся ухода «целого» премьера, принесёт большие политические очки.

«Оттепель – оттепелью, но в Кремле, думаю, если и решили дать Навальному поиграть в выборы, то не для того, чтобы сделать его серьёзным кандидатом. Одно дело, когда «допущенный» непримиримый оппозиционер Навальный выступает в качестве «пугала» для народа, и совсем иное – когда становится «опасно популярным». С другой же стороны, заинтересованность «либерального блока» в том, чтобы, если и уходить, то только не сейчас – огромна. Что называется, вопрос «жизни и смерти», как в известном фильме, когда остаётся только вопить «Шеф, всё пропало!», – уверен политолог.

На вопрос, разве возможно разыграть подобную «спецоперацию» за спиной первого зампреда руководителя администрации президента Сергея Кириенко, эксперт ответил: «А «медведевцам» и не надо ничего выдумывать или плести тайный «заговор» – они лишь ловко оседлали «тренд на оттепель», предложенный самим же Кириенко».

«Давать возможность Навальному периодически «шалить», вовремя натягивая или отпуская ниточки, конечно, удобно, но только в том случае, если все нити в твоих руках. Однако, при известной подковёрной борьбе различных кремлёвских кланов, нет никакой гарантии, что кто-нибудь из твоих «друзей» во власти не сможет в удобный момент привязать к марионетке Лёше Навальному парочку своих верёвочек», – образно резюмировал Павел Никаноров.

Москва, Валентин Карамазов

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