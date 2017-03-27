Невысокие отношения в Крымском федеральном университете: хамство как визитная карточка руководства вуза

Публикации за 27.03.17

Преподаватели Крымского федерального университета (КФУ) имени Вернадского возмущены хамством представителя администрации главного образовательного учреждения республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», директор департамента по социальной и молодежной политике КФУ Евгений Костылев позволил себе публично оскорбить кандидата филологических наук Юлию Вербицкую, преподающую на факультете славянской филологии и журналистики Таврической академии университета.

Инцидент начался с обсуждения одной из публикаций Костылева в Facebook. Пост, впоследствии удаленный представителем администрации, содержал фотографию стадиона академии, который находится в далеко не лучшем состоянии.

На что и обратила внимание Юлия Вербицкая, посчитав, что Костылев, как начальник департамента, отвечающего за молодежную политику, в числе прочих несет за это ответственность. Однако представитель администрации отрезал: «Никакого отношения стадион к молодежи не имеет. Он имеет отношение к хозяйственному и имущественному комплексу Таврической академии». Получив такой ответ, Вербицкая поинтересовалась, а беспокоит ли вообще Костылева состояние стадиона? Тогда-то начальник департамента и перешел на хамский тиль общения: «Юлия, вы идиотка? Если бы не беспокоило, то не фотографировал бы».

Отметим, что в структуру департамента Костылева входит отдел спортивно-физкультурной и оздоровительной работы, задачами которого являются привлечение студенческой молодежи, сотрудников КФУ и других к занятию физкультуры и спортом, а также «разработка концепций, стратегий, программ, проектов в сфере физической культуры и спорта». То есть, данный отдел, несмотря на заверения начальника департамента об отсутствии взаимосвязи между стадионом академии и молодежью, входит как раз таки в управление по молодежной политике.

Позже Костылев свои посты удалил, но Вербицкая успела сделать скриншоты переписки с Костылевым, и, возмущенная таким отношением администрации к преподавателям, решила опубликовать их. У нее тут же нашлись единомышленники – люди, которые стали писать Вербицкой, что Костылев «никому не нравится в КФУ, потому что он хам и очень высокомерный», что и становится причиной неоднократных жалоб на него. При этом список его достижений на занимаемом посту для многих остается загадкой.

«Человек, который занимает такую должность – начальника департамента, не должен публично так изъясняться. Это неправильно, это не уровень Крымского федерального университета», – заявила РИА «Новый День» Юлия Вербицкая. Она отметила, что у Костылева уже сформирована подобная манера общения в социальных сетях: переписываясь в комментариях с другими пользователями, он вполне способен заявить собеседнику «идите… ».

«Решила это так не оставляюсь, готовлю жалобу проректору. Если Костылев не извинится – у него было на это время, и мне кажется, он не думает извиняться, – то будем действовать дальше и добьемся публичных извинений. Хочу послать запрос на предмет его профпригодности: соответствует ли он занимаемой должности? Потому что он занимается молодежью, а эта тема сейчас очень актуальна в контексте происходящего в стране», – пояснила Юлия Вербицкая. По ее словам, даже если Костылев формально не имеет отношения к состоянию стадиона, при желании он мог бы повлиять на процесс приведение его в порядок. Тем самым увеличив количество увлеченной спортом молодежи и снизив их возможный интерес к участию в провокациях различных политиков с сомнительными намерениями.

Стремление Вербицкой добиться справедливости поддержали и другие пользователи. Как она сама объясняет: крымчане устали от такого отношения к себе со стороны «начальников».

«Дело даже не во мне, в том, что он лично меня обидел… Не обидел он меня, просто он публичное лицо и не должен так общаться. Все устали от такого вот хамства людей, которые занимают такие должности. У людей накипело, а здесь такой прецедент возник», – сказала Вербицкая.

Напомним, администрация КФУ не первый раз попадает под критику крымчан. Первый президент Крыма Юрий Мешков даже предложил упразднить университет в связи с тем, что его администрация пропитана «стойким коррупционным духом». Причем, по мнению Мешкова, именно под руководством Сергея Донича – нынешнего ректора университета, «коррупционная лихорадка будет только прогрессировать».

В сентябре 2016 года крымский главк Следкома России возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц управления сопровождения госзакупок КФУ, допустивших переплату более 85 млн рублей при приобретении медстимуляторов для тренировки студентов.

Стадион КФУ. Фото Юлии Вербицкой

Симферополь, Леонид Маковецкий

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