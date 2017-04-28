Мнение: «кумовство» и закрытость администрации убивают КФУ

Публикации за 28.04.17

Отставка ректора Крымского федерального университета имени Вернадского Сергея Донича и наведение порядка в администрации позволит раскрыть потенциал университета.

Такое мнение РИА «Новый День» высказал доктор наук, преподающий в КФУ, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, когда несколько крымских вузов слились в КФУ, процессом были воодушевлены и студенты, и преподаватели. Так как были уверены в перспективности нового учебного заведения и пользе для развития науки и образования. Но результат оказался далеким от ожидания.

«Прошло совсем немного времени, и энтузиазм сошел на нет. Сейчас профессорско-преподавательский состав КФУ пребывает в состоянии какого-то оцепенения. И причина – в совершенно абсурдной административной политике. Дело в том, что управленческий аппарат КФУ оказался сформирован по большей части из людей, которые не имеют представления ни о науке, ни об образовании. В основном, это люди, которых принято называть «сбитыми летчиками». Они потеряли свои места в различных государственных структурах, а теперь нашли себе убежище в КФУ. Очень разношерстная и малопрофессиональная, даже малообразованная компания получилась. Прибавьте к этому еще и родственные связи. Мало кто из управленцев не «подтянул» в КФУ своих жен, детей, кумовьев», – пояснил собеседник агентства.

По его мнению, администрация, по сути, отгородилась от проблем студентов и преподавателей, живя собственной жизнью. Подобное отчуждение собеседник сравнил с периодом 90-х годов, когда люди чувствовали себя «брошенными на произвол судьбы».

«Самое печальное, что сам ректор никогда даже не пытался наладить диалог с профессорско-преподавательским составом. Мы ректора не видим и не слышим. Раза два на казенных мероприятиях он что-то прочитал по бумажке, но это диалогом не назовешь. В результате все административные решения принимались и принимаются без учета опыта и знаний тех людей, которые всю жизнь посвятили работе в высшей школе, которые действительно знают, что нужно университету для успешной работы и развития», – рассказывает преподаватель.

Авторитет текущей администрации он назвал «нулевым», так как при попытке решить даже самый простой вопрос, придется «несколько дней ходить по кабинетам, в каждом из которых вас заставят почувствовать, что преподаватель и ученый – это досадная помеха для нормальной работы управленцев». Из чего собеседник делает вывод, что в представлении администрации университет вообще, возможно, существует только «ради спокойной жизни управленческого аппарата».

При этом страдает и научная деятельность университета. Как поясняет доктор наук, в администрации вместо того, чтобы ставить и достигать реальных целей, делают упор на создание «красивых картинок», которые и формируют имидж ВУЗа.

«То ректор собирается заставить университет с цунами бороться, хотя цунами в Крыму никогда не было и быть не может; то он планирует создать альтернативу «Microsoft», а теперь вот «цифровую ноосферу» пообещал создать. Все это так утопично, так далеко от реальности, что ученые только руками разводят. Это пустословие отвлекает внимание от реальных проблем университета. У нас, скажем, практически парализовано издание научной литературы. Коллектив уже обращался к ректору с заявлением, просил наладить издание «Ученых записок», которые являются «лицом» вузовской науки. Но воз и ныне там… Мы слышим громкие обещания и не видим конкретных результатов», – рассказывает преподаватель.

По его словам, на развитие университета хоть и выделяются огромные средства, но они либо не осваиваются, либо тратятся «бестолково».

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил о необходимости отставки ректора КФУ Сергея Донича. Аксенов обвинил ректора в неспособности организовать высокий уровень реализации ФЦП и «глупых управленческих решениях», и инициировал проведение заседания наблюдательного совета, где будет обсужден вопрос доверия Доничу. За отставку ректора выступили и студенты ВУЗа, устроив акцию протеста, на которой пожаловались на плохое состояние общежитий, отсутствие нормальной спортивной инфраструктуры, маленькие стипендии и другие проблемы.

Отношение к образовательному процессу администрацией КФУ раскритиковал декан философского факультета Таврической академии ВУЗа Олег Габриелян. По его мнению, из-за множества проблем, преподавательскому составу в КФУ «очень сложно работать», а будущее университета и возможность его эффективного развития находятся под большим вопросом.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.04.17

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