«Донич, уходи!»: студенты потребовали отставки ректора Крымского федерального университета (ФОТО, ВИДЕО) / Но глава ВУЗа им не поверил

Публикации за 24.04.17

Студенты Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского потребовали отставки ректора ВУЗа Сергея Донича.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свои требования они озвучили во время протестной акции, которую устроили у редакции одного из средств массовой информации, где проходила пресс-конференция Донича.

Среди проблем, которые студенты решили вынести из стен ВУЗа и сделать достоянием общественности – плохое состояние общежитий КФУ, отсутствие нормальной спортивной инфраструктуры, сомнения по поводу соответствия проректоров занимаемым должностям, маленькие размеры стипендий и даже нецелесообразное освоение средств, предусмотренных федеральной целевой программой.

Узнав о том, что его ждет по приезду на пресс-конференцию, Донич зашел в здание через задний двор, не рискнув встречаться с пикетчиками. Это только подогрело пыл протестующих:

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=_T7AKTcj6p8&rel=0">Video</a> молодые люди продолжили скандировать «Донич, уходи!» даже во время пресс-конференции.

Как уже сообщал «Новый День», до акции студентов нынешнего ректора КФУ раскритиковал глава Крыма Сергей Аксенов. Предметом обвинений и требований отставки Донича стал низкий уровень реализации ФЦП и «глупые управленческие решения». При этом Сергей Аксенов отметил, что в случае если ректор сам не напишет заявление на увольнение, глава будет добиваться его отставки через федеральный центр.

Спустя несколько дней после озвученных обвинений, глава Крыма анонсировал проведение 5 мая заседания наблюдательного совета КФУ, где планируется обсудить вопрос доверия Доничу.

Сам же ректор КФУ считает, что может уйти со своей должности только в определенном случае: «Если руководство мне скажет: Сергей Георгиевич, спасибо за проделанную работу, мы в ваших услугах больше не нуждаемся, – конечно, я напишу (заявление об увольнении)», – заявил Донич, уточнив, что под словом «руководство» подразумевает министерство образования и науки Российской Федерации.

При этом он предположил, что в случае возможной смены управленца в КФУ, в ВУЗе ничего не изменится, так как «заданный вектор развития не кулуарный», а утверждается в качестве плана правительством и министерством образования и науки России.

Однако массовое недовольство все-таки внесло коррективы в работу вуза: Донич анонсировал сокращение администрации КФУ, «раздутый штат» которой неоднократно вызывал недоумения в средствах массовой информации и у общественности республики. По словам ректора, в ближайшее время стоит ожидать «количественных и качественных» изменений среди проректоров.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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