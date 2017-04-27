Декан КФУ: безответственность администрации ставит под сомнение будущее вуза

Публикации за 27.04.17

Текущее положение дел в Крымском федеральном университете имени Вернадского не позволяет думать с оптимизмом о будущем ВУЗа. Такое мнение РИА «Новый День» озвучил доктор философских наук, декан философского факультета Таврической академии КФУ Олег Габриелян.

По его словам, из-за множества проблем, преподавательскому составу в КФУ стало «очень сложно работать».

«У университета не сложился образ будущего. То есть, мне, как декану философского факультета, совершенно непонятно, каким будет университет через, скажем, пять лет. Речь не идет о программе развития, потому что, я считаю, наша программа развития без видения этого образа будущего превратилась просто в технологическую программу по освоению средств, что происходит тоже, на мой взгляд, не очень эффективно», – пояснил Олег Габриелян.

Он отметил, что для создания этого «образа будущего» могли бы привлечь профильных специалистов с философского факультета, который декан назвал «смыслопорождающим». В администрации, видимо, считают иначе.

Одной из главных проблем ВУЗа, по мнению Олега Габриеляна, являются бюрократия и чрезмерное администрирование.

«Количество сотрудников администрации просто запредельное. Это порождает несогласованность между ее представителями и в результате отражается на учебном процессе. Я, как декан, получаю такое количество всяческих заданий и бумаг к исполнению, что их не то чтобы исполнить сложно, а прочитать времени не хватает. Более того, по несколько раз их потом переделывают и вносят сумятицу в работу», – рассказал декан.

По его словам, «рутинной практикой» на факультете, который он курирует, стали случаи, когда сотрудники изначально получают документы с определенным заданием, с точностью выполняют его и следом получают другие бумаги, требующие переделать уже сделанное. Габриелян охарактеризовал эти процессы как «большую неразбериху в администрировании учебным процессом».

«Люди, конечно, уважаемые и с большим опытом работы. И вроде неплохие менеджеры, но не в системе образования. Очень много случайных людей оказалось в университете – и в Ученом совете КФУ, и в Координационном совете КФУ. Они совершенно оторваны от самого учебного процесса, они не знают, как он происходит», – считает декан.

В качестве еще одного из «вопиющих фактов», Габриелян назвал ситуацию с изданием «Ученых записок». По его словам, такого журнала, публикация статей в котором идет «в зачет» научной деятельности, сотрудники КФУ ждут уже более двух лет. Два месяца назад деканы даже подготовили общее обращение по этому поводу, однако должной реакции так и не последовало.

«О каком рейтинге университета в целом можно говорить, если мы до сих пор не получили статус «ваковских» изданий?», – возмущается Габриелян.

Хромает в КФУ и работа с подготовкой документации, необходимой для проведения процедур, связанных с лицензированием новых специальностей – «социология» и «социальная работа» – очень актуальных для Крыма. Важность решения этой проблемы отмечают и в министерстве образования, науки и молодежи Крыма, но вопрос затянулся на более чем на два года.

По словам декана философского факультета, обо всех «кричащих» проблемах руководству ВУЗа докладывается. Однако положение дел не меняется.

«Гуманитарный блок сегодня – изгой в программе развития и финансирования. Знаете, господин Янукович в свое время тоже думал, что гуманитарный блок в правительстве – это так, бантик сбоку. А в результате страны лишился», – отмечает Олег Габриелян.

При этом он считает, что ответственность за исполнение и принятие решений распределена в КФУ абсолютно несправедливо: «У нас администрация все время чем-то командует – ставит контрольные даты, мониторит исполнение. А кто будет мониторить принимаемые решения администрации? Правильность и неправильность их решений на всех уровнях? Фактически все спрятались за коллективное принятие решений, будь-то Ученый или Координационный совет, а принимают решение конкретные люди. Они какую-то ответственность несут за процессы, которые происходят в университете? Нет этой ответственности», – говорит ученый, утверждая, что вся ответственность за те или иные решения администрации возложена на подчиненных. При этом он уверяет, что качественность этих решений можно легко отследить: озвученные им проблемы – следствие либо «плохих», либо – наоборот – своевременно не принятых решений.

Как уже сообщал «Новый День», ректора КФУ Сергея Донича раскритиковал глава Крыма Сергей Аксенов. Предметом обвинений и требований отставки Донича стал низкий уровень реализации ФЦП и «глупые управленческие решения». При этом Сергей Аксенов отметил, что в случае если ректор сам не напишет заявление на увольнение, глава будет добиваться его отставки через федеральный центр. Аксенов инициировал проведение 5 мая заседания наблюдательного совета, где будет обсужден вопрос доверия Доничу.

Позицию главы поддержали и студенты КФУ, устроив акцию протеста у редакции одного из средств массовой информации в Симферополе, где ректор участвовал в пресс-конференции. Студенты, с которыми Донич так и не встретился, пожаловались на плохое состояние общежитий, отсутствие нормальной спортивной инфраструктуры, маленькие стипендии и выразили сомнения по поводу соответствия проректоров занимаемым должностям.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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