Ректора Крымского федерального университета собираются отправить в отставку

Публикации за 21.04.17

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о грядущей смене руководства КФУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава республики сообщил о том, что Сергей Донич не справился с возложенными на него обязанностями и предложил написать ему заявление по собственному желанию. Если Донич не уйдет добровольно, Аксенов намерен добиваться его отставки на федеральном уровне. По словам главы республики, ректор не справился с реализацией федеральной целевой программы: в прошлом году ФЦП выполнили чуть более чем на 30%. Еще одной причиной послужили скандалы внутри вуза: Донич не смог сплотить коллектив и принимал «глупые управленческие решения», резюмировал глава РК.

Напомним, ранее ректора КФУ обвинили в коррупции и нецелевом использовании выделяемых университету средств.

Донич занимает должность ректора Крымского федерального университета имени Вернадского с 2014 года.

Симферополь, Анастасия Зук

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