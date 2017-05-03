Директор института экономики и управления КФУ: проблемы ВУЗа как снежный ком – не решаются, а только копятся и усугубляются

Публикации за 03.05.17

Проблемы Крымского федерального университета имени Вернадского администрацией ВУЗа не решаются, из-за чего они стали похожи на снежный ком – накапливаются, растут и усугубляются.

Такое мнение в интервью РИА «Новый День» озвучил директор института экономики и управления КФУ, доктор экономических наук, профессор Григорий Заорский.

По его словам, одной из самых главных проблем ВУЗа, сказывающихся на образовательном процессе, является «бюрократия и формализм».

«Мы иногда никчемную, малозначащую бумажку подписываем неделями, месяцами. Необходимо по 15-20 подписей людей, которые вообще не имеют никакого отношения к процессу: они просто ставят свои подписи, но бумага-то у них вылеживается! Так нельзя делать – мы теряем темп, заказчиков, от нас уходят люди. К нам, как к образовательному учреждению, складывается определенное отношение и мнение со стороны», – пояснил Григорий Заорский, добавив, что сложившаяся ситуация является следствием того, что «административный аппарат невероятно раздут».

Он подчеркнул: у каждого из 10 проректоров КФУ свой аппарат, сотрудники которых и «плодят бумаги»: «Администрация не то чтобы не создает условий для выполнения работы, а она даже препятствует нормальному выполнению работы», – считает Заорский.

Кроме того, в ВУЗе существует проблема выплат зарплат, что, по мнению директора института, для федерального университета является недопустимым. При этом причина невыплаты денег, скорее всего, зависит от отношения к данному вопросу клерков, курирующих финансовые направления, и создающих различную бумажную волокиту, причем «абсолютно ненужную». Все это приводит к тому, что «люди страдают, страдает дело, люди отказываются от работы».

«Это вообще никуда не годится, когда преподаватели, проведшие работу, не получают заработную плату, только потому что кто-то из клерков посчитал, что он имеет право вот таким вот образом поступить», – возмущается Григорий Заорский.

С другой стороны, преподавательский состав испытывает серьезные трудности с оборудованием и оргтехникой. Директор института предположил, что подразделением, ответственным за обеспечение техникой КФУ, «видимо, недостаточно эффективно руководят». По его мнению, ректор ВУЗа Сергей Донич уже давно должен был «ударить кулаком по столу», и заменить сотрудников на тех, кто смог бы справиться с поставленной задачей.

К слову, сам Григорий Заорский, приехавший работать в Крым из Иркутска два года назад, в работе до сих пор использует личный ноутбук. По его словам, «если бы его не было, сидел бы без работы».

Одной из болезненных тем директор института назвал вопрос предоставления студентам подразделения мест в общежитиях. При этом сам фонд общежитий, в основном, не соответствует нормам, поэтому студентам приходится жить в «непотребных условиях».

«У института экономики, как подразделения, своих общежитий когда-то, при объединении, не было. Мы обращаемся к другим подразделениям: но мы не вынуждены, в общем-то, нам должны их предоставить. Конечно же, фонд общежитий в удручающем состоянии находится. И за все это время не сделано ничего, чтобы мы можно было сказать: «Да! Изменения есть, вот они, видны», – говорит Заорский.

Отмечается в вузе и дефицит аудиторий: ежедневно для занятий в рамках утвержденного расписания институту не хватает 7 – 10 помещений. При этом у института есть 5 образовательных площадок – все они находятся в разных местах, поэтому студентам приходится между парами ездить по городу.

Из-за отсутствия «единой диспетчерской», преподавателям постоянно приходится искать нужные аудитории. По мнению Заорского, такой недочет в образовательном процессе «никуда не годится» и отнюдь не способствует развитию дисциплины у студентов, а наоборот – культивирует расхлябанность.

В то же время, по словам Заорского, в КФУ слишком «высокая стоимость образовательных услуг», что, по сути, не позволяет многим крымчанам получить качественное образование. В качестве аргумента он привел данные статистики, в рамках которой Симферополь и Севастополь находятся в нижних строчках федеральных рейтингов по заработной плате по округам, и обратил внимание, что у жителей других регионов Крыма зарплаты могут быть еще меньше.

«Если сопоставить уровень зарплаты городского и сельского населения, у нас есть ступенька, если не сказать пропасть», – сказал директор института, добавив, что «селянам тоже надо учиться».

Но в администрации КФУ не желают прислушиваться к рекомендациям по изменению подхода к установлению образовательных ценников, тем самым ликвидируя возможность готовить дополнительных специалистов по разным отраслям, актуальным для Крыма.

Также Заорский выразил сомнения и насчет того, находятся ли некоторые сотрудники администрации КФУ «на своих местах»: «Я считаю, что кадровая политика хромает. Набираются люди, которые, может быть, в другой сфере и профессионалы, но это люди к образованию никакого отношения не имеют. Образовательная сфера очень специфична. Когда приходят люди, которые не сталкивались – не знают, опыта нет, то, конечно, говорить о построении чего-то светлого, достойного, ясного, понятного, не приходится», – считает директор института экономики.

По его словам, многие из руководства ВУЗа попросту «не слышат людей, которые в той или иной степени являются профессионалами в своей области», что и приводит к печальным последствиям и прямо отражается на отсутствии какого-либо процесса развития КФУ.

«Два года битья головой об стену. И я так понимаю, что голову можно сломать, а стена останется. Вот эту стену и надо убирать», – подытожил Заорский.

Как уже сообщал «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов заявил о необходимости отставки ректора КФУ Сергея Донича. Аксенов обвинил Донича в неспособности организовать высокий уровень реализации ФЦП в университете и «глупых управленческих решениях». Он также инициировал проведение заседания наблюдательного совета, где будет обсужден вопрос выражения недоверия Доничу. За отставку ректора выступили и студенты ВУЗа, устроив акцию протеста, на которой пожаловались на плохое состояние общежитий, отсутствие нормальной спортивной инфраструктуры, маленькие стипендии и другие проблемы.

Отношение к образовательному процессу администрацией КФУ также раскритиковал декан философского факультета Таврической академии ВУЗа Олег Габриелян. По его мнению, из-за множества проблем, преподавательскому составу в КФУ «очень сложно работать», а будущее университета и возможность его эффективного развития находятся под большим вопросом.

Критикуют администрацию и профессора ВУЗа, считая, что ее закрытость и процветающее там кумовство попросту убивают весь возможный прогресс университета, не позволяя раскрыть его потенциал.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 03.05.17

03 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / В Крыму начался недельный танцевальный марафон (ФОТО). За 8 дней пройдут сразу 4 фестиваля. / В Крыму установлен повышенный класс пожароопасности. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»