У главного архитектора Ялты отобрали ручку и печать – до конца расследования

Публикации за 31.03.17

«Полный хаос» – так охарактеризовал градостроительную деятельность в Ялте глава Крыма Сергей Аксенов. «То, что творится с Южным Берегом, вообще не поддается никакому описанию», – эмоционально заявил он на встрече с главными архитекторами муниципальных образований полуострова. Главному архитектору Ялты Владимиру Приступе отныне запрещено подписывать какие-либо документы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на встрече было решено, что градостроительная деятельность в Ялте будет регулироваться республиканским градостроительным советом и лично архитектором Крыма Анной Царевой. Аксенов добавил, что будет создана рабочая группа с участием крымской прокуратуры. Эта группа уже «с понедельника все новостройки города Ялты пропускает через «мелкое сито», пообещал глава Крыма.

Как сообщает пресс-служба крымского кабмина, Аксенов заявил Приступе, что дальнейшее профессиональное будущее архитектора будет определено после проверки. Глава Крыма прямым текстом запретил ялтинскому архитектору подписывать какие бы то ни было документы. «С сегодняшнего дня, уважаемый господин Приступа, вы не подписываете ни одного поручения, ни одного документа, это я вам прямо запрещаю», – пригрозил Аксенов.

По его словам, судьбу Приступы будут решать после проверки и в зависимости от того, насколько конструктивно он будет сотрудничать с коллегами и прокурорами. «Могу сказать, что Ялта сегодня – номер один по беспределу в части хаотичной застройки, и думаю, что не только по Республике Крым», – заключил Аксенов.

Он также призвал всех крымских архитекторов к конструктивной совместной работе, координации деятельности. «Без вас и вашей подписи ни одного движения происходить не должно. Давайте в этой части хотя бы прекратим всю незаконную строительную деятельность. Мы готовы вас поддержать, готов с вами совместно бороться с наглецами-застройщиками, кто считает, что плевать они хотели на органы власти. Мы должны Крыму придать облик цивилизованного курортного региона», – сказал глава республики.

Напомним, эксперты РАНХиГС Владимир Комаров и Владимир Коцюбинский ранее представили свой план спасения Русской Ривьеры – Южного берега Крыма, самым первым пунктом которого является прекращение самовольной хаотичной застройки на полуострове. Эксперты предупреждают: если застройка не прекратится в ближайшее время, ЮБК может навсегда потерять свою уникальную природу, а вместе с ней – и статус курорта-здравницы.

Ялта, Зоя Березина

Ялта. Другие новости 31.03.17

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