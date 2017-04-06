В Ялте снесут многоэтажку – платить за демонтаж будет хозяин здания

Публикации за 06.04.17

В Ялте намерены пустить под снос скандально известную незаконно построенную многоэтажку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», восьмиэтажное здание находится на улице Щорса, его возводили на протяжении 2013-2014 годов. По документам, земельный участок, на котором размещена высотка, изначально был выделен для индивидуального жилищного строительства.

«Чтобы не проводить одну проверку за другой, мы взаимодействуем с госкомрегистром. Они нам дадут материалы проверки о нецелевом использовании земельного участка. И мы уже вместе подадим иск о сносе данного объекта. Я даже не сомневаюсь, что он будет снесен», – заявил глава администрации Ялты Андрей Ростенко.

Если суд согласится с доводами властей и даст добро на снос высотки, в администрации изначально будут ожидать добровольного демонтажа от собственника здания. Если же собственник откажется – снос произведут за счет средств местного бюджета. Которые надеются вернуть в качестве компенсации.

«Над этим вопросом будут работать юристы. Пока случаев регрессных исков по компенсации муниципалитетам в Крыму еще не было, однако многое у нас сейчас происходит впервые», – сообщил Ростенко.

Стоит отметить, что имя собственника здания глава администрации решил не разглашать. Хотя, по его словам, многоэтажка на Щорса – не первый объект этого собственника, имеющий признаки незаконного строительства. Ростенко утверждает, что данные обо всех таких зданиях переданы в государственный комитет по госрегистрации и кадастру Крыма с просьбой не регистрировать их, так как у муниципалитета к ним есть претензии.

Напомним, многоэтажку на улице Щорса в Ялте глава Крыма Сергей Аксенов привел в качестве примера вопиющего нарушения закона, связанного со строительством, в ходе недавнего совещания с главными архитекторами городов республики. Тогда же глава республики охарактеризовал градостроительную деятельность в Ялте как «полный хаос» и в связи с этим запретил подписывать какие-либо документы главному архитектору города Владимиру Приступе на время назначенной проверки.

Ялта, Леонид Маковецкий

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