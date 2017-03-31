В Крыму задержали психически больного модератора «групп смерти»

Публикации за 31.03.17

Полицейские Крыма задержали в Керчи модератора ориентированной на подростков «группы смерти» в соцсетях. Молодой человек оказался болен психически.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава МВД Крыма Сергей Абисов сообщил журналистам, что «председатель» виртуального «клуба самоубийц» в 14 лет пытался свести счеты с жизнью. Сейчас ему уже 28, и он сам для себя решил, что будет вести такую группу. В числе прочего, добавил главный крымский полицейский, модератор «раздавал задания» несовершеннолетним участникам группы. Сейчас полиция ищет пропавшую без вести девочку, которая, предположительно, могла покончить с собой.

Абисов особо отметил, что в Крыму полиция ведет серьезную работу по выявлению модераторов подростковых «групп смерти» и по профилактике суицидов несовершеннолетних. Он привел статистику: в 2016 году было зафиксировано 57 попыток суицида, 17 человек покончили с собой, трое из них могли быть участниками «групп смерти». Абисов пообещал, что в преддверии курортного сезона и школьных летних каникул работа по выявлению опасных для детей «игр» в соцсетях будет усилена, сообщает РИА «Новости».

Напомним, в течение года в России резко – почти на 60% – подскочила статистика подростковых суицидов, что идет вразрез с тенденцией 2011-2015 годов, когда количество самоубийств снижалось на 10% в год. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в середине марта заявила, что «группы смерти» в соцсетях стали одной из главных причин роста числа самоубийств. В Госдуме уже подготовлен законопроект о введении уголовной ответственности за склонение ребенка к самоубийству посредством разнообразных виртуальных «игр».

Керчь, Зоя Березина

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