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Общество

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Публикации за 26.05.17

Закон о «группах смерти» принят окончательно / Наказание по совокупности преступлений составит до 12 лет тюрьмы

Закон о «группах смерти» принят окончательно Наказание по совокупности преступлений составит до 12 лет тюрьмы

Депутаты Госдумы в окончательном третьем чтении приняли закон о введении уголовной ответственности за создание так называемых «групп смерти». Максимальное наказание за склонение несовершеннолетних к суициду предусмотрено в виде лишения свободы до шести лет, об этом говорится на официальном сайте парламента.

Согласно новой норме в Уголовный кодекс добавят три статьи. Статья 110.1 устанавливает уголовную ответственность за склонение к совершению самоубийства, а также содействие в этом, например, путем предоставления информации. Отягчающим обстоятельством считается, если эти действия совершены в отношении несовершеннолетних или в публичном обращении через всемирную сеть.

Под статью 110.2 попадает организация деятельности, направленной на побуждение к совершению суицида, в том числе в интернете. Наказание предусмотрено в виде шести лет тюрьмы.

В статье 151.2 говорится о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо опасных для жизни жертв. Имеются в виду организаторы опасных игр, в которые предлагают сыграть участникам «групп смерти» в социальных сетях. Виновных по этой статье посадят в тюрьму сроком до трех лет.

Законопроект был внесен на рассмотрение в парламент в марте группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой. По ее словам, новая норма по совокупности преступлений предусматривает уровень ответственности до 12 лет лишения свободы.

По данным авторов инициативы, в прошлом году 720 несовершеннолетних в России совершили самоубийство. 15 февраля президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать систему профилактики подросткового суицида. Ответственным за улучшение ситуации стал премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно документу, решение должно быть принято до 30 июня 2017 года.

Москва, Зоя Осколкова

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