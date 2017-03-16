Число подростковых самоубийств выросло в Челябинской области в четыре раза

Публикации за 16.03.17

Число самоубийств среди подростков выросло на Южном Урале в четыре раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2016 году было зафиксировано 28 случаев подростковых суицидов против 7 случаев годом ранее. Об этом сообщил руководитель следственного управления СКР по Челябинской области Денис Чернятьев.

Главный следователь Южного Урала подчеркнул латентный характер проблемы. «Мы видим только смерти, сколько было попыток покончить с собой – тайна, покрытая мраком. Эти факты зачастую предпочитают скрывать», – констатировал г-н Чернятьев.

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При этом руководитель регионального следственного управления СКР отметил, что так называемые «группы смерти» не имеют отношения к проблеме роста числа самоубийств. «Мы проверяли каждый случай отдельно, – рассказал Денис Чернятьев. – По нашим оценкам, причинами суицида чаще всего служили неразделенная любовь и конфликты в семье. Если вывести некую общую картину, то во всех случаях в отношениях между ребенком и родителями вырастала стена».

И как раз в этом случае можно говорить о роли социальных сетей, отметил главный следователь региона. «Раньше ребенок рассказывал о своих проблемах родителям. Сейчас он несет это в социальные сети, – констатировал Денис Чернятьев. – Потому что там с ним говорят на одном языке».

Челябинск, Виктор Елисеев

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