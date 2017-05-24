Депутаты единогласно приняли закон о «группах смерти»

Публикации за 24.05.17

Госдума поддержала во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за создание «групп смерти». «Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства» будет караться лишением свободы на срок до шести лет.

Законопроект был внесен на рассмотрение в парламент в марте группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой, пишет РБК. В частности, парламентарии предложили дополнить УК новыми статьями «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства», а также «Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства».

Авторы инициативы тогда сообщили, что в прошлом году 720 несовершеннолетних в России совершили самоубийство. При этом пропаганда суицида осуществляется через интернет. Яровая имела в виду так называемые «группы смерти», организаторы которых склоняли участников сообществ к самоубийству. Деятельность этих групп была направлена в основном на детей и подростков.

Кроме того, документ предусматривает ужесточение уголовной ответственности за «склонение к суициду несовершеннолетних, беременных женщин, беспомощного лица, двух или более лиц, а также совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в публичном выступлении СМИ или в интернете». В настоящее время наказание по этой статье составляет до шести лет лишения свободы, новая норма увеличивает срок до восьми лет.

Ко второму чтению все поправки носили уточняющий характер, поэтому законопроект приняли без обсуждения. Все 415 парламентариев проголосовали «за».

Отметим также, что 15 февраля президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать систему профилактики подросткового суицида. Ответственным за улучшение ситуации стал премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно документу, решение должно быть принято до 30 июня 2017 года.

Москва, Зоя Осколкова

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