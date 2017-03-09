За склонение к суициду в Сети будут давать до 12 лет колонии / Путин одобрил инициативу депутатов

Публикации за 09.03.17

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая пообещала внести на рассмотрение народных избранников законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для тех, кто склоняет детей в социальных сетях к самоубийству. По ее словам, законотворческая инициатива о поправках в Уголовный кодекс будет внесена в Госдуму уже сегодня, 9 марта. Она также отметила, что максимальное наказание за такое преступление может составить 12 лет лишения свободы.

«Для всех смельчаков, которые до сих пор считали себя безнаказанными, могу сказать, что по совокупности преступления, которое они совершают, уровень ответственности может быть до 12 лет. Поэтому им стоит оценить, стоит ли продолжать эту опасную игру», – цитирует Яровую агентство «Интерфакс».

По словам вице-спикера, при помощи призывов в социальных сетях может изменяться сознание подростка, и он посредством манипуляций «на подсознательном уровне оказывается ведомым». Все это Яровая расценила как дистанционное убийство. При этом ответственность, по ее словам, должна наступать даже в том случае, если реализованных самоубийств совершено не было.

Как напоминает РБК, в середине февраля вице-спикер рассказала, что в 2016 году жизнь самоубийством окончили 720 несовершеннолетних. Она отметила, что, так как пропаганда суицида идет через интернет, «шаг за шагом, очень незаметно, стала возникать новая система координат», где то, что «казалось невозможным, стало реальностью».

Отметим также, что 15 февраля президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать систему профилактики подросткового суицида. Ответственным за улучшение ситуации стал премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно документу, решение должно быть принято до 30 июня 2017 года.

Сегодня также стало известно, что Путин назвал преступной деятельность хозяев и администраторов сайтов, пропагандирующих суицид в молодежной среде. «Поддерживаю инициативу депутатов Государственной думы о дополнении законодательства нормой, расширяющей перечень действий, при которых наступает уголовная ответственность за доведение до самоубийства. Это позволит привлекать к ответственности хозяев, создателей и администраторов подобных сайтов, пресекать их преступную деятельность», – сказал Путин на заседании коллегии МВД РФ. По словам Путина, подобные сайты ориентированы прежде всего на «подростковую и молодежную аудиторию, детей с неокрепшей психикой».

Москва, Иван Гридин

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