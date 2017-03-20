Из-за «групп смерти» Россия откатилась на 5 лет по числу самоубийств / Госдума намерена ужесточить уголовную ответственность

Публикации за 20.03.17

«Группы смерти» в социальных сетях являются одной из главных причин роста числа самоубийств – почти на 60% в 2016 году. Такое заявление сделала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

«С 2011 по 2015 год количество самоубийств в стране стабильно снижалось на 10% в год. Но в 2016 году наблюдается рост на 57%. Мы резко откатились назад на пять лет. Одной из основных причин такого положения является лавинообразное распространение «групп смерти» в соцсетях», – сказала Кузнецова в ходе селекторного совещания «О профилактике суицидов среди несовершеннолетних».

По ее словам, в сфере борьбы со сложившейся ситуацией существует немало проблем, передает «Интерфакс». «По нашим данным в 2016 учебном году 47% школ в РФ не имели в своем штате педагогов-психологов», – сказала Кузнецова, отметив, что сейчас эта проблема решается. Она также подчеркнула, что для решения проблемы необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу, совершенствовать методическое обеспечение и повышать доступность помощи специалистов.

Ранее в Госдуме был подготовлен законопроект о введении уголовной ответственности за склонение ребенка к самоубийству. Об этом сообщала вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая.

Сегодня депутат заявила, что уголовно наказуемой должна быть разработка смертельно опасных для детей игр типа «зацепинга». «У нас появились «группы смерти», у нас появились новые игры. Поэтому мной также предлагается введение уголовной ответственности за организацию заведомо опасных игр, которые фактически тоже приобрели массовый характер. Это тоже чрезвычайная ситуация. Это такие игры, как «Волшебная фея», «Беги или умри», «Зацепер», – сказала Яровая на селекторном совещания.

«Мы столкнулись с новым видом преступления – дистанционное убийство», – добавила она, характеризуя проблему с детскими суицидами в РФ.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.03.17

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