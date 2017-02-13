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Публикации за 13.02.17

В Госдуме готов законопроект об ужесточении наказания за доведение детей до самоубийства

В Госдуме готов законопроект об ужесточении наказания за доведение детей до самоубийства

В Государственной думе подготовлен законопроект о введении уголовного наказания за склонение ребенка к суициду. Об этом сообщила сегодня вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая. По ее словам, документ предполагает расширение действующего состава статьи Уголовного кодекса о доведении до самоубийства, когда это «не имеет материального завершенного состава и направленно на широкий круг лиц».

Как уточняет «Интерфакс», согласно законопроекту, будет введена ответственность за содействие в совершении самоубийства – «советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийств, либо устранение препятствий для совершения самоубийства, а также за обещание скрыть средства или орудия самоубийства».

В настоящий момент УК РФ предусматривает наказание только за доведение до самоубийства через унижение человека, но, как отметила Яровая, наказать подстрекателя, который «добровольно» довел ребенка до самоубийства невозможно.

Парламентарий обратила внимание, что сейчас в Интернете работает больше количество сайтов, которые пропагандируют «добровольную смерть» или предоставляются услуги по самоубийства.

«В 2016 году покончили самоубийством 720 детей. Причем, как вы понимаете, мы не обладаем статистикой в отношении тех несовершеннолетних, которые совершали попытку самоубийства, но по счастливому стечению обстоятельств не смогли реализовать этот умысел», – цитирует Яровую РИА «Новости».

Москва, Мария Вяткина

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