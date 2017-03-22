«Теория заговора»: южноуральский омбудсмен заподозрила зарубежные спецслужбы в провоцировании подростковых самоубийств

Публикации за 22.03.17

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области разглядела за «эпидемией» подростковых самоубийств происки зарубежных спецслужб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние 15 месяцев на Южном Урале произошло 36 подростковых суицидов. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова в ходе заседания комитета регионального парламента по законодательству.

При этом южноуральский омбудсмен напрямую связала рост самоубийств среди подростков с так называемыми «группами смерти», расплодившимися в социальных сетях и специфическими «играми», одна из которых получила название «Синий кит».

«По наблюдению экспертов, большая часть суицидов среди несовершеннолетних – элементы одной «игры», – уверила депутатов г-жа Павлова. – И мы не можем сказать, сколько детей сегодня находятся на финальном – пятидесятом – уровне, подразумевающем самоубийство».

Напомним, информация о смертельном интерактивном сценарии впервые всполошила интернет-сообщество в 2016 году. Пользователи рассказывали о некой игре, в ходе которой подростки получают определенные задания (от безобидных до опасных), включая последнее – инсценировка самоубийства, нередко оборачивающееся реальным суицидом. Правда, детские психологи отнеслись к этому весьма прохладно. А опубликованное в том же году в «Новой газете» журналистское расследование сочли неубедительным. Постепенно история про «группы смерти» и «синих китов» перешла в разряд сплетен и многочисленных «страшилок», коими переполнены социальные сети.

Однако после обнародования данных о резком росте числа суицидов среди подростков (в 2016 году их было зафиксировано 28 против 7 в 2015-м) тема всплыла вновь. И на этот раз кардинально изменилась позиция официальных лиц. Так, в прошлом году уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина настаивала: к самоубийствам южноуральских подростков «группы смерти» не причастны.

Аналогичную позицию занимает руководитель регионального следственного управления СКР Денис Чернятьев: на пресс-конференции, состоявшейся неделю назад, 16 марта, главный следователь Южного Урала заявил: ни к одной из 28 трагедий прошлого года «синие киты» не причастны. И вдруг его непосредственный подчиненный – руководитель организационно-контрольного отдела ведомства Александр Богуславский заявляет депутатам, что в ряде случаев связь с самоубийственной игрой есть. Заметим, что за неделю, прошедшую с заявления Дениса Чернятьева, был зафиксирован лишь один случай возможного суицида. По словам знакомых погибшего, он мог играть в «Синего кита». Но они же характеризуют его как достаточно замкнутого мальчика.

Пусть даже рассказы школьников (появившиеся на фоне вновь захлестнувшей информационное поле истерии по поводу «групп смерти») соответствуют действительности. Но дает ли это основания южноуральскому омбудсмену говорить о повальном увлечении подростков-самоубийц «синими китами»? Даже если г-жа Павлова ссылается на мнение неких экспертов, не уточняя, на чем это мнение основано.

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Однако общественница идет дальше. Она называет виновных в распространении смертоносной игры: «Это действия спецслужб других государств или экстремистских организаций, отрабатывающих на детях – самой внушаемой части населения – методики нейролингвистического программирования. И целью, думаю, является посеять хаос и заложить бомбу под фундамент государственного строительства».

Конечно, на фоне подобного заявления блекнет объяснение руководителя следственного управления СКР по Челябинской области, что причины подростковых самоубийств до страшного банальны: конфликты в семье и потеря родителей контакта с ребенком. «Рука спецслужб» – оно поинтереснее будет. А мы все смеемся над поисками западных политиков «следа русских хакеров».

Челябинск, Виктор Елисеев

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