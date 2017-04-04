Публикации за 04.04.17

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете денежных переводов на Украину через иностранные платежные системы. Документ обнародован на официальном сайте правовой информации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», изменения внесены в федеральный закон «О национальной платежной системе». Отправить деньги на Украину теперь можно будет только через операторов, контролируемых российскими юрлицами. Цель закона – устранить негативные последствия запрета на деятельность российских платежных систем на Украине.

Напомним, Киев осенью прошлого года расширил санкции в отношении России, заблокировав деятельность на территории Украины ряду российских платежных систем. Под санкции попали платежная система «Колибри» (Сбербанк), «Золотая корона» (РНКО «Платежный центр»), «Юнистрим» (банк «Юнистрим»), «Международные денежные переводы Лидер» (НКО АО «Лидер»), Anelik (банк «Анелик РУ»), Blizko (Связь-банк).

В конце марта Госдума окончательно приняла, а Совет Федерации одобрил закон, ограничивающий денежные переводы из России в страны, запретившие работу российских платежных систем. В случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.

Банк России будет размещать на своем официальном сайте сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ. Предусмотренные законом ограничения будут применяться со дня размещения регулятором таких сведений.

Отметим, что на Украине уже заявили, что деньги из России можно будет перевести без особых проблем – почтовым переводом. С заявлением выступила Укрпочта, указав, что будет в обычном режиме принимать и выплачивать международные почтовые переводы, которые осуществляются через международную финансовую систему Всемирного почтового Союза.

Москва, Зоя Березина

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