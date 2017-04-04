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Крым

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Публикации за 04.04.17

Обвиняемый в создании экстремистской ячейки в Крыму потребовал выдать себя Украине и объявил голодовку

Обвиняемый в создании экстремистской ячейки в Крыму потребовал выдать себя Украине и объявил голодовку

Обвиняемый в создании крымской ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» Руслан Зейтуллаев потребовал выдать себя и своих осужденных сторонников Украине.

Как передает корреспондент РИА , требование было выдвинуто на заседании Северо-Кавказского окружного военного суда, где происходит пересмотр его дела.

Обвиняемый в зале суда выступил с призывом «прекратить преследования крымских татар» и допустить к нему в СИЗО в Ростове-на-Дону представителей МИД Украины. А затем объявил голодовку. Суд приобщил его заявления к материалам дела.

Как уже сообщал «Новый День», севастополец Руслан Зейтуллаев был приговорен к семи годам заключения в сентябре прошлого года, как организатор ячейки «хизбов» в Крыму. Других крымчан – Феррата Сайфуллаева, Рустема Ваитова и Юрия Примова, как его сообщников. приговорили к пяти годам лишения свободы. Они занимались вербовкой граждан в организации, запрещенные в России.

Верховный Суд России в конце декабря 2016 года решил отменить приговор Зейтуллаеву и отправить дело на пересмотр. Повторный процесс идет с 13 февраля 2017 года.

Ростов-на-Дону, Леонид Маковецкий

Ростов-на-Дону. Другие новости 04.04.17

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