Крымчанина, обвиняемого в создании ячейки «Хизб ут-Тахрир», могут отправить за решетку на 17 лет

Публикации за 21.04.17

Обвиняемый в создании крымской ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» Руслан Зейтуллаев так и не признал своей причастности к экстремистам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе судебного заседания, в своем последнем слове он заявил о невиновности, назвав сам процесс «спектаклем».

Напомним, Зейтуллаев в сентябре прошлого года уже был осужден на семь лет за создание ячейки «хизбов». Другие крымчане – Феррат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Юрий Примов, как его сообщники, получили по пять лет. Их признали виновными в вербовке граждан в организации, запрещенные на территории России.

Однако, в декабре 2016 года Верховный Суд России отменил приговор Зейтуллаеву, отправив дело на пересмотр. Повторный судебный процесс начался с 13 февраля этого года.

Итог пересмотра дела Северо-Кавказским окружным военным судом может обернуться для Зейтуллаева не самым лучшим образом. По информации издания «Кавказский узел», государственный обвинитель попросил суд приговорить Зейтуллаева к 17 годам лишения свободы – ему вменяют вербовку сторонников, организацию и проведение собраний «хизбов», а также изучение членами ячейки литературы «Хизб ут-Тахрир».

В то же время, адвокат обвиняемого продолжает настаивать на его невиновности. Приговор будет озвучен в среду, 26 апреля.

Тем временем, Зейтуллаев продолжает объявленную 4 апреля голодовку. Ранее он также потребовал выдать себя и своих уже осужденных сообщников Украине.

Ростов-на-Дону, Леонид Маковецкий

Ростов-на-Дону. Другие новости 21.04.17

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