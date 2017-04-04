Крымская полиция бездействует: на полуострове безнаказанно орудуют аферисты-«застройщики» с материка

Публикации за 05.04.17

5 апреля в Екатеринбурге начнется очередная серия судебных разбирательств по делу Андрея Рожкова – скандального бизнесмена, продававшего в разных городах России землю и индивидуальные дома, но оставлявшего своих многочисленных покупателей без денег и обещанного жилья.

Тем временем, в Крыму правоохранители не спешат расследовать аферы Рожкова, жертвами которых стали не только крымчане, но и жители материковой России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» одним из пострадавших от махинаций в Крыму стал художник Сергей Немчинов, переехавший в Евпаторию с пожилыми родителями из Владимира.

В 2015 году, доверившись презентованным документам (впоследствии оказавшимися качественной подделкой), он заключил договор с зарегистрированной в Екатеринбурге фирмой Рожкова ООО «Престиж», согласно которому подрядчик должен был построить за два месяца в Евпатории коттедж площадью 115 квадратных метров. Общая стоимость объекта по договору составила 1 миллион 750 тысяч рублей. Семья Немчинова внесла 1 миллион в качестве предоплаты. А потом к ним явился некий Евгений Сызганов, объявивший себя владельцем одной из долей приобретаемого Немчиновыми участка, и угрозами пытался «выбить» остальные деньги.

По словам пострадавшего, Сызганов заявил, что из-за недоплаченных фирме денег «в Белгороде застряли фуры со строительными материалами и рабочими». Ответственность за это, якобы, должен нести не выплативший полную сумму Немчинов. Буквально выдавив из клиента 400 тысяч, Сызганов выдал приходно-кассовый ордер со своей подписью. Сейчас Рожков отрицает, что указанные 400 тысяч рублей дошли до него – по его версии, они остались у Сызганова.

«Это был основной стиль обмана доверчивых граждан. Организованная группа мошенников, называясь должностными лицами и представляя хорошо сфабрикованные документы, имитируя строительную деятельность, завладевали денежными средствами. Эти деньги шли на личное обогащение и покупку земельных участков, распределяемых между собой», – рассказал РИА «Новый День» Сергей Немчинов.

Строительства коттеджа Немчинов так и не дождался – в «Престиже» отказались возвращать деньги и вообще исчезли из поля зрения обманутых клиентов. Поняв, что стал жертвой афериста, Немчинов обратился с заявлением в правоохранительные органы, однако в возбуждении уголовного дела в полиции Евпатории наотрез отказали, причем дважды. В МВД посчитали, что в действиях Рожкова, Сызганова, а также финансового директора «Престижа» Ирины Батищевой, указанной в договоре на строительство коттеджа в качестве одной из сторон, состав преступления отсутствовал.

Рожков, Батищева, Сызганов

В полиции Немчинову посоветовали обратиться в суд – якобы его случай единичный. Тогда-то он и решил провести собственное расследование (которым, по сути, должны были заняться следственные органы), в ходе которого отыскал других пострадавших в Крыму.

Среди них – жительница Москвы Светлана Валхонская, воспитывающая восемь детей-инвалидов (ей обещали построить дом в Ялте, ущерб составил 1 миллион рублей), житель Симферополя Олег Титов (обещанный объект – дом в районе Симферополя, ущерб – 300 тысяч рублей), жительница Севастополя Галина Павельева (обещанный объект – дом в районе Керчи, ущерб – 1 миллион рублей). От семьи Павельевых договор с «Престижем» заключала бабушка, которая из-за обмана и понимания того, что осталась без жилья и средств, долгое время пребывала в стрессовом состоянии и умерла от сердечного приступа. На сильно ухудшившееся здоровье из-за продолжительных моральных встрясок жалуются и родители Немчинова. К тому же, из-за отсутствия регистрации – аферисты оставили их без жилья и денег, что купить что-то другое – они не могут воспользоваться бесплатной медицинской помощью и социальными льготами как «дети войны».

Предоставив в полицию информацию о других пострадавших в качестве доказательства, что его случай не единичный, Немчинов получил второй отказ – на этот раз в МВД сослались на то, что якобы в деле фигурируют неустановленные лица. При этом все данные об участниках аферы, включая паспортные представителей «Престижа», в полицию были предоставлены.

Помогло направленное после долгих мытарств обращение в Госсовет Крыма – один из депутатов республики направила свой запрос в прокуратуру, после чего там удовлетворили жалобу пострадавшего, в феврале 2016 года отменив решение полиции об отказе в возбуждении уголовного дела. Но спустя почти два года после совершения аферы, расследование дела все еще продолжается, никак не приближаясь к стадии выдвижения обвинений и передачи материалов в суд.

К слову, другим пострадавшим по Крыму в этом плане повезло еще меньше – их случаи закончились отказами в возбуждении дела.

«Сейчас я пытаюсь сделать так, чтобы случаи по всем пострадавшим были объединены в одно производство. Они пытались самостоятельно инициировать возбуждение уголовных дел, но у них видимо не хватило усилий. Столько людей по всей России пострадали от действий аферистов, а следственным органам это все как-то безразлично – это больше всего возмущает», – говорит Сергей Немчинов.

По его словам, Сызганов, по сути являющийся подельником Рожкова, сейчас старается свалить всю вину на своего бывшего руководителя, выдавая себя при этом за одного из пострадавших. Примечательно, что по информации Немчинова, Сызганов после удачных афер с продажей домов основал компанию, которая принимает участие в строительстве тепловой электростанции в Севастополе.

«С момента подачи нашего заявления прошло более 19 месяцев, тем самым созданы благоприятные условия для мошенников, уверовавших в свою безнаказанность. Фигурантам по нашему делу до сих пор не предъявлено обвинение. На их имущество не наложен арест, что позволяет им скрыть свое имущество до принятия решения судом о возмещении нам крупного материального ущерба. Фактически, главный фигурант по нашему делу – Сызганов, лично присвоивший наши 400 тысяч рублей, после беседы со следователем Кожушком, вместо подозреваемого, получил статус свидетеля и живет в полной уверенности своей неприкосновенности», – возмущается Немчинов.

К слову, после долгожданной очной ставки Немчиновых с Сызгановым в январе текущего года, он согласился на передачу своей доли по участку в качестве частичной компенсации убытков. Однако, прибыв к нотариусу для официального оформления передачи прав, он внезапно вспомнил об утерянном паспорте. Новый документ за два месяца он так и не сделал, ссылаясь на «волокиту в ФМС». Как предполагает Немчинов, Сызганов умышленно затягивает этот процесс, чтобы избавиться от своего имущества перед возможным судом.

Между тем, пока в Крыму не спешат расследовать аферы Рожкова, называющего себя «долларовым миллионером», в других городах России активно всплывает информация об его махинациях в других сферах, в том числе, касающиеся освоения материнского капитала и лесозаготовки. Как предполагают пострадавшие от действий «Престижа», расследование уголовных дел по этим эпизодам будет продолжено скорее всего уже после того как Рожкову будет озвучен приговор за мошенничество с землей и строительством.

Это все, что построили на участке Немчиновых

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 04.04.17

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