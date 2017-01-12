«Я инвалид и в результате обмана живу с семьей в бане!» / Суд над застройщиком, оставившим десятки семей без жилья и денег, начался в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Публикации за 12.01.17

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Сегодня в Екатеринбурге начался процесс по делу о мошенничестве на рынке малоэтажного строительства. Речь идет о застройке района Полеводство 2011-2015 годов, где предприимчивый гражданин Андрей Рожков продавал землю под ИЖС вместе со строительством дома. Однако получив задаток, бизнесмен исчезал, а люди же оставались без денег и домов. На данный момент в Чкаловском суде рассматривается 25 эпизодов. Пришедшие в суд люди рассказывают, что география деятельности Рожкова не ограничивается Екатеринбургом, а простирается вплоть до Крыма. Есть и те, кто не смог явиться на процесс – например, передвигающийся на костылях инвалид, который после обмана с жильем поселился с семьей в бане. Гособвинитель характеризует действия Рожкова как подпадающие под статью 159, часть 3 – «мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

О том, по какой схеме действовал нынешний подсудимый, NDNews.ru уже писал ранее. Клиентам от имени фирмы «Холдинг Энергомонтаж», ИП Бура и других предлагался недорого земельный участок плюс подряд на строительство дома. Для пущей убедительности покупателю предъявляли права собственности на земельный участок, показывали готовые объекты, рассказывали о собственном производстве блоков, налаженном процессе строительства и высокой квалификации рабочих. Однако после получения задатка высококвалифицированный персонал превращался в двух рабочих иностранного происхождения, собственное производство блоков – в бетономешалку, а готовые объекты, которые показывались клиенту в качестве портфолио, оказывались построенными совсем другими подрядчиками.

«После получения предоплаты Рожков пропадал, рабочие и прораб разводили руками – денег не платят и им тоже», – рассказывают пострадавшие, пришедшие сегодня в суд. Суммы присвоенных средств, фигурирующие сегодня на процессе, различны – от 350 тысяч до 4 миллионов. Жильцы же получали недостроенные коробки в лучшем случае, а чаще всего дальше выкопанной траншеи дело не шло. Это зависело от того, когда именно Рожковым была получена предоплата, потому что после этого предприниматель исчезал, стройка останавливалась. Некоторое время на участках еще оставались иностранные рабочие, нанятые под проект. Но денег им никто не платил, и они со временем тоже ретировались.

«Долгое время наши обращения в соответствующие органы не воспринимались всерьез – заявления «терялись», по непонятным причинам в возбуждении дела в полиции отказывали», – рассказали несостоявшиеся обладатели загородного жилья (документ). Но затем пострадавшие смогли объединиться и именно так, группой пришли к старшему оперуполномоченному ОЭБ и ПК УМВД по Екатеринбургу лейтенанту Бачурину подавать заявления.

Как утверждают покупатели недостроенных домов, когда делом, наконец, заинтересовались правоохранители, Андрей Рожков вдруг вышел на связь, причем с интересными заявлениями. «Мне дешевле будет заплатить за прекращение уголовного дела кому надо, чем вам долги отдавать», – сообщил бизнесмен одной из потерпевших. Однако, спустя 2 года дело дошло-таки до суда, и только в Екатеринбурге фигурирует 25 эпизодов.

Пострадавшие от действий Рожкова смогли объединиться не только в уральской столице. Как рассказала одна из них, Татьяна Федорова, как только был размещен негативный отзыв в интернете о действиях данного предпринимателя , ей посыпался шквал звонков из других городов. «Мы обмениваемся фотографиями и информацией с людьми, попавшими в такие же ситуации из Питера, Москвы, Тольятти, Самары и из других городов. По словам жителя Крыма Евгения Сызганова, возглавляющего группу пострадавших от действий Рожкова на полуострове, ситуации с недостроенными и криво построенными домами «от Рожкова» присутствуют в Севастополе, Керчи, Симферополе. В Томске мать с 4 детьми также, как наша семья Козловых, живет в бане, а в Тольятти от ветра у дома, построенного Рожковым, улетела крыша».

Сам Рожков, которого не с первого раза удалось привести в суд, заявил сегодня, что он стал жертвой кампании по очернению, организованной некими доброжелателями. Со слов бизнесмена, в сложившейся ситуации виноваты недобросовестные подрядчики и он намерен это доказать при помощи информации, хранящейся на неких серверах Сбербанка. О том, почему подобные ситуации случились в других городах и в Крыму, обвиняемый отвечать журналистам отказался.

Следующее заседание назначено на 6 февраля. Посетить его собирается, в том числе, инвалид 1 группы, Иван Козлов, также заключавший договор с Рожковым о постройке дома. За больше чем миллион рублей семья Козловых получила только фундамент и уже 2 года живет в бане.

Как выглядит «дом за миллион» и репортаж из зала суда смотрите на видео.

Екатеринбург, Таисья Исупова, Александр Саливанчук, Семен Саливанчук, Антон Гуськов

Екатеринбург. Другие новости 12.01.17

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