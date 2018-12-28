Застройщик-мошенник, оставивший людей без домов и денег, сядет на десять лет, если его найдут

В Екатеринбурге прошел суд над застройщиком-мошенником Андреем Рожковым, который обобрал местных жителей, лишив их 16 млн рублей. С 2012 по 2014 год он размещал на сайтах объявления о продаже земельных участков и строительстве малоэтажных домов и так находил «клиентов», с которыми заключал договоры на строительство таун-хаусов. Впрочем, видимость стройки он действительно создавал ‒ устанавливал коробки домов, проводил заземление и водоотведение, но ни один из проектов не был завершен, люди остались без денег и жилья. «После получения предоплаты Рожков пропадал, рабочие и прораб разводили руками – денег не платят и им тоже», – рассказывали ранее пострадавшие.

Они утверждали, что когда делом, наконец, заинтересовались правоохранители, Рожков вдруг вышел на связь с интересными заявлениями. «Мне дешевле будет заплатить за прекращение уголовного дела кому надо, чем вам долги отдавать», – сообщил бизнесмен одной из потерпевших.

Чкаловский райсуд Екатеринбурга признал «застройщика» виновным в пяти преступлениях по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», 17 преступлениях по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере» и еще двух преступлениях по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Рожков проведет в колонии общего режима десять лет с последующим ограничением свободы на срок 1 год 11 месяцев. Правда, сначала его предстоит найти ‒ перед прениями сторон он скрылся, и в настоящее время объявлен в федеральный розыск.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.12.18

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