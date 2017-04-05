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Крым

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Публикации за 05.04.17

Для депортированных из Крыма ввели упрощенный порядок получения вида на жительство

Для депортированных из Крыма ввели упрощенный порядок получения вида на жительство

Госдума России приняла закон, позволяющий депортированным из Крыма народам получить вид на жительство в упрощенном порядке.

Как передает корреспондент РИА , закон «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития» был принят сегодня в третьем чтении.

Согласно документу, депортированные смогут получать вид на жительство в РФ на основании справки о реабилитации, выданной МВД, прокуратурой или судом. Воспользоваться льготами смогут не только сами депортированные, но и их близкие родственники: супруги, дети, внуки, сестры, братья, усыновители и родители. Только за период с мая 2014 года по февраль 2015 года было подано почти 18,5 тыс. заявлений граждан о выдаче справок о реабилитации. Для сравнения: иностранцы, чтобы получить вид на жительство, должны прожить в России не менее года.

Как сообщал «Новый День», жители России, например, отвергли идею упрощенной процедуры предоставления российского гражданства русскоязычным жителям постсоветского пространства, об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. По мнению большинства респондентов, знание русского языка не должно становиться основанием для облегчения процедуры получения гражданства РФ. При этом 78% жителей РФ положительно относятся к тому, что государство оказывает содействие переселению в Россию русскоязычных жителей из стран бывшего СССР. Причем 40% россиян считают необходимым оказывать помощь в переезде в Россию всем русскоязычным жителям стран СНГ, 33% – квалифицированным работникам. Только 3% опрошенных не считают необходимым помогать кому-либо из потенциальных мигрантов.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 05.04.17

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