Россияне против облегчения процедуры получения гражданства РФ / «Знание русского языка не должно быть преимуществом»

Публикации за 21.03.17

Жители России отвергли идею упрощенной процедуры предоставления российского гражданства русскоязычным жителям постсоветского пространства, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. По мнению большинства респондентов, знание русского языка не должно становиться основанием для облегчения процедуры получения гражданства РФ.

Согласно итогам опроса, всего 26% участников опроса поддержали упрощение процедуры получения российского гражданства при знании русского языка. Треть (29%) опрошенных выступили за одинаковые условия для всех, а 41% респондентов полагают, что решение о выдаче российского паспорта должно приниматься в каждом случае индивидуально.

При этом 78% жителей РФ положительно относятся к тому, что государство оказывает содействие переселению в Россию русскоязычных жителей из стран бывшего СССР. Причем 40% россиян считают необходимым оказывать помощь в переезде в Россию всем русскоязычным жителям стран СНГ, 33% – квалифицированным работникам. Только 3% опрошенных не считают необходимым помогать кому-либо из потенциальных мигрантов.

Кроме того, 75% полагают, что необходимо привлекать из других стран лишь квалифицированных работников. В то же время россияне выступают против прироста неквалифицированной рабочей силы: такую позицию разделяют 85% респондентов.

Опрос проведен 17-18 декабря 2016 года посредством телефонного интервью объемом 1600 респондентов.

Москва, Наталья Аникина

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