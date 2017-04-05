В Симферополе разрывают договоры с транспортниками, отказывающимися работать по вечерам

Публикации за 05.04.17

В Симферополе начинают разрывать договоры с транспортниками, не выполняющими обязательства по заключенным с муниципалитетом соглашениям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об организации пассажирских перевозок в вечернее время. С февраля ситуация изменилась в лучшую сторону: если раньше большинство перевозчиков заканчивало работать после 19 часов, то сейчас – около 22. Однако договоры предусматривают организацию перевозок минимум до 23 часов.

За последние 2 месяца транспортникам выдано 47 предписаний об устранении нарушений: 20 из них повторно, 7 – в третий раз. В связи с этим решается вопрос об одностороннем отказе от договорных отношений с 4 перевозчиками. А с предпринимателем, обслуживающим маршрут №8, договор уже расторгнут. Маршрут будет повторно выставлен на торги.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 05.04.17

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