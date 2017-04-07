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Крым

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Публикации за 07.04.17

Администрация Симферополя: местные перевозчики останутся ни с чем / Маршруты получат приезжие

Администрация Симферополя: местные перевозчики останутся ни с чем Маршруты получат приезжие

Крымские компании, занимающиеся пассажирскими перевозками в Симферополе, могут остаться без значительной доли маршрутов.

Как передает корреспондент РИА , в городской администрации предполагают, что в ходе торгов по определению новых перевозчиков, в выигрыше останутся компании с материковой части России. Эти предприятия готовы прийти на полуостров с новым транспортом, имеющим необходимое сертифицированное оборудование, что дает им большое преимущество перед местными перевозчиками.

«Наши перевозчики за три года не удосужились ни одного автобуса купить, поставить ГЛОНАСС, видеокамеры, кондиционеры. Вложений – ноль. Они получат результат, о котором мы говорили годами. Мы выходим на нормальную конкуренцию. Думаю, что у наших перевозчиков, кроме «Горавтотранса», который имеет новые автобусы, шансы зайти на маршруты минимальны», – заявил глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев.

На конкурсах, которые пройдут 10 апреля, будут представлены 15 лотов, охватывающие 50% всех городских маршрутов. Заявки прислали 14 компаний. Среди них – материковые «Трансбалт» и «Московские дороги».

Напомним, в администрации Симферополя разрывают договоры с перевозчиками, отказывающимися выполнять свои обязательства и обслуживать маршруты по вечерам. Освободившиеся маршруты будут повторно выставлены на торги.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 07.04.17

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