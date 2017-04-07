Администрация Симферополя: местные перевозчики останутся ни с чем / Маршруты получат приезжие

Крымские компании, занимающиеся пассажирскими перевозками в Симферополе, могут остаться без значительной доли маршрутов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в городской администрации предполагают, что в ходе торгов по определению новых перевозчиков, в выигрыше останутся компании с материковой части России. Эти предприятия готовы прийти на полуостров с новым транспортом, имеющим необходимое сертифицированное оборудование, что дает им большое преимущество перед местными перевозчиками.
«Наши перевозчики за три года не удосужились ни одного автобуса купить, поставить ГЛОНАСС, видеокамеры, кондиционеры. Вложений – ноль. Они получат результат, о котором мы говорили годами. Мы выходим на нормальную конкуренцию. Думаю, что у наших перевозчиков, кроме «Горавтотранса», который имеет новые автобусы, шансы зайти на маршруты минимальны», – заявил глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев.
На конкурсах, которые пройдут 10 апреля, будут представлены 15 лотов, охватывающие 50% всех городских маршрутов. Заявки прислали 14 компаний. Среди них – материковые «Трансбалт» и «Московские дороги».
Напомним, в администрации Симферополя разрывают договоры с перевозчиками, отказывающимися выполнять свои обязательства и обслуживать маршруты по вечерам. Освободившиеся маршруты будут повторно выставлены на торги.
Симферополь, Леонид Маковецкий
Симферополь. Другие новости 07.04.17
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В Симферополе разрывают договоры с транспортниками, отказывающимися работать по вечерам ►
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