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Крым

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Публикации за 06.04.17

Украинские прокуроры, «поюзав» в Интернете, возбудили дело по задержаниям в Симферополе

Украинские прокуроры, «поюзав» в Интернете, возбудили дело по задержаниям в Симферополе

В генеральной прокуратуре Украины назвали «незаконными» действия правоохранительных органов в Крыму, связанные с массовыми задержаниям на Центральном рынке Симферополя.

Как передает корреспондент РИА , о необъективности такой оценки говорит тот факт, что информация украинскими правоохранителями о происходящем в Крыму была почерпнута из Интернета и украинских СМИ.

«Мониторингом средств массовой информации, в том числе сети Интернет, выявлено сообщение о том, что 06.04.2017 в г. Симферополь на территории «Центрального рынка» сотрудники незаконно созданных на временно оккупированной территории Украины силовых органов в форменной одежде спецподразделения «ОМОН» незаконно задержали более 60 человек», – утверждается на официальном сайте генпрокуратуры незалежной.

Стоит отметить, что прочитанного в Интернете украинским силовикам хватило, чтобы не обременять себя какой-либо проверкой, а сразу открыть уголовное производство. А расследование, ожидаемо порученное сотрудникам так называемой прокуратуры АРК и так называемого управления нацполиции в АРК, скорее всего, будет проходить также как и другие дела связанные с происходящим на полуострове, то есть – виртуально.

Как уже сообщал «Новый День», по сведениям очевидцев, сегодня более 50 сотрудников ОМОНа приняли участие в задержаниях на Центральном рынке столицы Крыма. По официальной версии МВД, проводились «рабочие плановые оперативные мероприятия, направленные на выявление, пресечение возможных правонарушений и обеспечения общественной безопасности». По слухам, распространяющимся между самими работниками рынка, задержания могут быть связаны с поиском преступников, участвовавших в расстреле полицейских в Астрахани.

Киев, Леонид Маковецкий

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