В Симферополе проходят массовые задержания (ФОТО)

Публикации за 06.04.17

В Симферополе на Центральном рынке проходят массовые задержания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», облаву на местном рынке устроили более 50 сотрудников ОМОНа. Рынок полностью оцеплен, а у всех посетителей и торговцев, «заблокированных» в периметре, проверяют документы.

«На рынке проводятся рабочие плановые оперативные мероприятия, направленные на выявление, пресечение возможных правонарушений и обеспечения общественной безопасности», – сообщила РИА «Новый День» пресс-секретарь МВД Крыма Ольга Кондрашова. Сообщить количество задержанных и причину спецоперации Кондрашова отказалась.

Тем временем в социальных сетях сообщается о 40 задержанных, которых доставили Центральный РОВД Симферополя. По словам очевидцев, правоохранители в основном интересуются людьми неславянской внешности. «Сейчас часть из них выводят из зала. К ним едут адвокаты. Вместе с работниками рынка задержали двух журналистов, в том числе Тараса Ибрагимова, а также Андрея Крисько, блогера и правозащитника», – сообщила на своей странице в Фейсбук общественница Тамила Ташева.

При этом, как сообщает МК в Крыму, по рынку распространяются слухи, что задержания связаны с расстрелом полицейских в Астрахани: якобы подозреваемые успели перебраться на полуостров.

Как сообщал «Новый День», 4 апреля примерно в 00:27 неизвестные лица, находясь у магазина «Магистраль» на улице Автозаправочной в Ленинском районе Астрахани, используя огнестрельное оружие, напали на наряд экипажа ДПС отдельного батальона дорожно-постовой службы в составе двух инспекторов, находящихся при исполнении должностных обязанностей. Нападавшие произвели несколько выстрелов, от которых потерпевшие скончались на месте, после чего завладели табельным оружием и скрылись.

Фото Тамилы Ташевой

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 06.04.17

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