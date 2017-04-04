Полиция установила личности убийц полицейских в Астрахани / Нападавшие похитили табельное оружие

Публикации за 04.04.17

В Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции и хищении их оружия и боеприпасов (ст.317 УК РФ, п.«б» ч.4 ст.226, ч.2 ст.222 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, следствие установило, что 4 апреля 2017 года примерно в 00:27 неизвестные лица, находясь у магазина «Магистраль» на улице Автозаправочной в Ленинском районе Астрахани, используя огнестрельное оружие, напали на наряд экипажа ДПС отдельного батальона дорожно-постовой службы в составе двух инспекторов, находящихся при исполнении должностных обязанностей.

Нападавшие произвели несколько выстрелов, от которых потерпевшие скончались на месте, после чего завладели табельным оружием и скрылись. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В тесном взаимодействии с сотрудниками УФСБ и УМВД по области осуществляется розыск подозреваемых.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Астраханской области, полицейским удалось установить личности 8 подозреваемых: Гизатов Альибек Батырбекович (19.06.1990 г.р.), Тажиков Закир Закбаевич (9.05.1992 г.р.), Агарзаев Намик Фархад оглы (23.02.1996 г.р.), Кукулаев Рамзан Нажаевич, (18.02.1996 г.р.), Саспанов Нурбол Рахмедуллаевич, 22.08.1990 г.р.), Маймашев Кадырбай Амангалиевич, 24.10.1979 г.р.), Магомедов Ильяс Курбанович, 21.12.1990 г.р.), Магомедов Ахмед Играмудинович, 16.09.1986 г.р.).

Все, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемых, просьба незамедлительно сообщить ближайшему пешему и автопатрулю либо по телефонам полиции: 102, +7 (8512) 40-09-02, 40-00-25, 40-00-07.

Астрахань, Иван Гридин

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