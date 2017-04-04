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Скандалы и происшествия

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Публикации за 04.04.17

Схвачены 4 подозреваемых в расстреле полицейских в Астрахани

Схвачены 4 подозреваемых в расстреле полицейских в Астрахани

Сотрудники полиции задержали четырех подозреваемых в убийстве инспекторов ДПС в Астраханской области. Сейчас с задержанными проводятся следственные действия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следственное управление СКР по региону пока не подтверждает информацию о задержаниях. «Сейчас проводится масштабная розыскная работа. В розыске семь человек, как выяснилось, один из ранее подозреваемых не имеет отношение к преступлению», – сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Андрей Хегай.

В региональном управлении СКР также сообщили, что главный подозреваемый по делу об убийстве полицейских – 26-летний Нурбол Саспанов – работал водителем маршрутки, ранее был судим за разбой и вышел на свободу в 2016 году.

Нападение на полицейских произошло в ночь на 4 марта после того, как они прибыли на вызов о ДТП. Неизвестные злоумышленники застрелили патрульных, забрали табельное оружие, после чего скрылись на «Газели». По факту убийства двух сотрудников ДПС возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «хищение оружия», «незаконное хранение оружия и боеприпасов». В розыск было объявлено 8 подозреваемых.

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин заявил, что к расстрелу сотрудников полиции причастна «группа радикальных исламистов-ваххабитов».

Астрахань, Ольга Панфилова

Астрахань. Другие новости 04.04.17

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