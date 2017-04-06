В Астрахани ликвидировали четверых убийц полицейских / Три бойца Росгвардии получили ранения в перестрелке

Публикации за 06.04.17

Силовики ликвидировали четверых подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани. Перестрелка между сотрудниками Росгвардии и разыскиваемыми за убийство полицейских в произошла в ночь на 4 апреля произошла в районе улицы Латышева, сообщил старший помощник руководителя регионального СУ СКР Андрей Хегай.

«Операция только что завершена. Под бетонной плитой находятся тела трех подозреваемых. Был бой между сотрудниками правоохранительных органов и подозреваемыми», – приводит «Интерфакс» слова Хегая.

ПО его словам, спецоперация проходила в промышленном секторе Ленинского района Астрахани. Ранее был уничтожен один из подозреваемых Рамзан Кукулаев. В свою очередь губернатор Астраханской области Александр Жилкин сообщил о задержании еще двух членов банды.

Ранее сообщалось, что нападавшие причастны к убийству двоих полицейских 4 апреля. Один из них был ликвидирован и опознан как разыскиваемый по делу об убийстве сотрудников ДПС.

Отметим, что в ходе спецоперации ранения получили три бойца Росгвардии. Один из них перенес сложную операцию, его состояние стабильно тяжелое. «Операция закончилась, его состояние стабильно тяжелое. У него было проникающее ранение брюшной полости, черепа, огнестрельный оскольчатый перелом в нижней челюсти, ранения в области головы и шеи», – приводит РИА «Новости» слова представителя силовиков.

В то же время в управлении Росгвардии по Северо-Кавказскому Федеральному округу пояснили, что состояние бойца «нормализовалось, кризис прошел». Представитель Росгвардии также рассказал, что был прооперирован и второй боец. Он был переведен в отделение терапии. «У третьего бойца было касательное ранение, его практически сразу отпустили из больницы», – рассказал представитель Росгвардии.

Как писал «Новый День», 4 апреля сотрудники полиции задержали четырех подозреваемых в убийстве инспекторов ДПС в Астраханской области. Ранее, в ночь на 4 апреля после прибытия на вызов о ДТП были расстреляны два инспектора ДПС. Злоумышленники похитили у сотрудников правоохранительных органов табельное оружие и скрылись. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «хищение оружия», «незаконное хранение оружия и боеприпасов». В розыск было объявлено 8 подозреваемых.

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин заявил, что к расстрелу сотрудников полиции причастна «группа радикальных исламистов-ваххабитов».

Астрахань, Иван Гридин

Астрахань. Другие новости 06.04.17

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