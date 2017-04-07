Восточные хитрости: Иордания предлагает России обменять Сирию на Крым

Публикации за 07.04.17

Король Иордании Абдалла II призвал США и Евросоюз пойти на уступки России в вопросах Крыма, чтобы решить сирийский вопрос.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», монарх заявил, что Россия ведет трехмерную игру в шахматы. «Для них важны Крым, Сирия, Украина, и мы их видим в Ливии. Американцы и европейцы должны решать все эти вопросы с россиянами одновременно, торговаться, – сказал Абдалла II в интервью Washington Post. – Для россиян, я думаю, самое главное – это Крым. Если вы придете к согласию по поводу Крыма, то, думаю, увидите гораздо больше гибкости в их отношении Сирии, да и на Украине станет меньше проблем».

По мнению монарха, пойдя на уступки по Крыму, от Москвы можно добиться нужных Западу действий в Сирии, но если США не смогут договориться с Россией, то конфликт в Сирии продолжит развиваться, кроме того, могут появиться проблемы и в других странах.

Напомним, правительство России заявляло, что Крым не является и никогда не будет предметом торга.

Москва, Артем Рокотов

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