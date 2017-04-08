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Крым

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Публикации за 08.04.17

В Киеве радикалы решили сорвать тотальный диктант

В Киеве радикалы решили сорвать тотальный диктант

Несколько десятков украинских радикалов заблокировали вход в здание представительства Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества) в Киеве. Об этом сообщил представитель посольства России на Украине Олег Гришин.

Как передает корреспондент РИА , сегодня в здании представительства собирались писать «тотальный диктант». Мероприятие назначено на 14 часов по московскому времени. Однако сейчас попасть в Россотрудничество невозможно. Радикалы скандируют антироссийские лозунги. Полиция наблюдает за происходящим, но не вмешивается.

Напомним, в марте радикалы замуровали вход в отделение Сбербанка в центре Киева, а с 10 апреля грозят начать блокаду всех российских банков, работающих на Украине.

Киев, Лиана Макоба

Киев. Другие новости 08.04.17

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