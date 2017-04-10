Украинофила Ходорковского «размазали» в Твиттере украинские друзья

Публикации за 10.04.17

Скрывающийся за границей критик Кремля и «друг Украины» Михаил Ходорковский пожурил в Твиттере киевский режим за срыв «Тотального диктанта» по русскому языку, назвав данное действие недальновидным и «неевропейским».

Как сообщал «Новый День», накануне организаторы традиционной образовательной акции «Тотальный диктант», в которой участвуют русские соотечественники по всему миру, вынуждены были отменить мероприятия по всей Украине из-за угроз местных национал-радикалов и бездействия официальных властей.

У себя в микроблоге эмигрант оставил по этому поводу такую запись: «Рвать культурные связи между соседями, ограничивать права людей – крайне недальновидно. И совсем не по европейски (орфография автора – ред. Н.Д.)».

Украинские фолловеры Ходорковского немедленно дали ему «ответку», фактически велев заткнуться. В том числе посоветовав «научиться» говорить «в Украине», на что он ответил – «Разучитесь преподавать нам правила нашего языка. Признаете вторым государственным – будем обсуждать». Впрочем, это не остановило украинского комментатора, тут же предложившего говорить «на России».

Далее дискуссия продолжилась на том же уровне со стороны украинских «друзей» беглого олигарха.

Среди прочего Ходорковский посоветовал украинцам «стать примером, а не неудачей демократии», и, в том числе, «справиться со своим ворьем». Также он пишет, что «смешивать Кремль и Россию – «больше чем преступление – ошибка». «С Кремлем вы справитесь. С Россией – никогда», – указал он.

Украинские комментаторы категорически отказались разделять понятия «Кремль» и «Россия», пожелав скорейшего развала и разрушения РФ, а Ходорковскому – никогда не появляться на Украине, сопроводив свои сообщения крайне оскорбительными высказываниями.

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 10.04.17

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