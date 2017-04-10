Писатель Платон Беседин обрушился с критикой на руководство Севастополя и обвинил в молчании городские СМИ

Публикации за 10.04.17

Российский писатель Платон Беседин, живущий в Севастополе, резко раскритиковал решение местного правительства завершить отопительный сезон, несмотря на предупреждение синоптиков о прохождении холодного фронта над Крымским полуостровом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению Беседина, решение оказалось непродуманным и преждевременным.

Напомним, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников 4 апреля подписал постановление об окончании отопительного сезона с 7 апреля. Многоквартирные дома и социальные учреждения, кроме некоторых больниц города, были отключены от централизованного отопления.

«Я, конечно, понимаю, что врио губернатора Севастополя и его шайка-лейка сидят в тёплых домишках с автономным отоплением. Но кем же надо быть, чтобы отключить отопление в квартирах до наступления «еврейских кучек»? Когда на улице реально зябко: дождь, ветер и плюс 6 (а у нас плюс 6 с ветром – это, брр, реально холодно). Всю жизнь у нас, в Севастополе, отопление отключали после 15-го числа, но в Удмуртии, видимо, другие правила. Там любят, когда люди сидят в прохладе (дольше сохраняются, наверное)», – рассказал писатель на своей странице в Facebook.

Примечательно, что под критику Беседина попали не только местные власти, но и средства массовой информации Севастополя, «тактично» умолчавшие о сложившейся в городе коммунальной ситуации.

«И написали ли об этом, скажем так, инциденте СМИ города-героя? Конечно, нет. У нас же ведь давно всё замечательно и хорошо. Беспросветно замечательно и хорошо. Так же беспросветно, как на центральном холме Севастополя, месте уникальном и историческом, с особой атмосферой. Вот только атмосферу эту не видно, потому что на 1 работающий фонарь там – 20 неработающих, и люди блуждают в темноте. Это всё мелочи, конечно, на фоне мировых проблем и распила тендеров, но если честно, то задолбали!», – считает Беседин.

Пользователи соцсети поддержали писателя, а некоторые даже предложили обратиться по этому поводу в прокуратуру. Однако, по мнению Беседина, в надзорном ведомстве и без его заявления «в курсе, что по всему городу тепла нет».

Обсуждая в комментариях к публикации тему завершения сезона, крымчане отметили, что кроме Севастополя, на проблемы с отоплением жалуются в Керчи, Феодосии и Ялте. В то же время в Симферополе и Евпатории котельные продолжают работать.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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