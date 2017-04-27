Севастополь отключили от отопления

Публикации за 27.04.17

В Севастополе завершен отопительный сезон.

«С 27 апреля в связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8С решено прекратить подачу отопления на территории города Севастополя. Соответствующий документ был принят руководством города накануне. 27 апреля все котельные предприятия «Севтеплоэнерго» остановлены», – отчитались в «Севтеплоэнерго» – госпредприятии, отвечающем за подачу населению тепла и горячей воды.

При этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», в ГУПСе отмечают – текущий отопительный сезон стал самым долгим за всю историю существования предприятия и длился 190 дней. В период 2015-2016 годов здания отапливали 178 дней, 2014-2015 – 175 дней, 2013-2014 – 183 дня, 2012-2013 – 142 дня, 2011-2012 – 160 дней, 2010-2011 – 169 дней.

Как уже сообщал «Новый День», в начале апреля правительство Севастополя приняло слишком поспешное решение о завершении отопительного сезона, несмотря на предупреждения синоптиков о прохождении холодного фронта над Крымским полуостровом. Отключены от отопления оказались не только многоквартирные дома, но и социальные учреждения.

За этот «прокол» врио губернатора Дмитрия Овсянникова резко раскритиковал российский писатель Платон Беседин, живущий в Севастополе. Впоследствии власти приняли решение продолжить отопительный сезон.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 27.04.17

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