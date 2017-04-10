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Крым

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Публикации за 10.04.17

Красиво жить не запретишь: украинцы везут в Крым килограммы золота

Красиво жить не запретишь: украинцы везут в Крым килограммы золота

В Крым из Украины пытались незаконно ввезти килограмм золота.

Как передает корреспондент РИА , 32-летнюю жительницу Украины, путешествующую по маршруту Днепропетровск – Севастополь, задержали на пограничном пункте пропуска Джанкой: во время паспортного контроля спецтехника показала, наличие металла на теле. В ходе личного досмотра и осмотра автомобиля пограничники обнаружили два пакета с ювелирными изделиями желтого и металлического цвета, в которых находились кольца, серьги, нательные кресты, браслеты, подвески, цепочки, наручные часы – всего 150 штук общим весом около 1 килограмма. На каждом изделии имелся ярлычок с ценой в рублях. «По приблизительным подсчетам стоимость украшений составляет около полумиллиона рублей», – сообщили в погрануправлени ФСБ по РК.

Женщина заявила, что перевезти украшения через границу ее попросила знакомая, заплатив за улуги 200 долларов. Украшения предназначались для продажи. В отношении украинки составлен протокол об административном правонарушении за незаконное перемещение товаров через границу Таможенного союза. Украшения отправили на экспертизу.

Джанкой, Варвара Бурлакова

Джанкой. Другие новости 10.04.17

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