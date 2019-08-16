СБУ обвинила крымчан в контрабанде ювелирных изделий

Служба безопасности Украины заявила о блокировке канала контрабанды из Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Киеве обнаружили подпольный склад, на котором аккумулировались готовые к продаже ювелирные изделия, а также «вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов уголовного производства».

«Оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов с полуострова организовала изготовление ювелирных изделий. Затем злоумышленники через КПВВ «Чонгар» переправляли продукцию на территорию, подконтрольную украинской власти. Ювелирные изделия реализовывали под видом товаров, произведенных в «материковой» Украине в торгово-развлекательных центрах по всей территории страны без уплаты налогов и обязательных отчислений в государственный бюджет», – заявила пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, в течение 2015-2019 годов без уплаты обязательных отчислений в государственный бюджет было реализовано ювелирной продукции на сумму более 50 млн гривен.

К сообщению прилагаются фотографии изъятых изделий: кресты, кольца, подвески из недорогих материалов. Фото вещей и документов, подтверждающих «противоправную деятельность фигурантов уголовного производства», как и указывающих на место производство товара, СБУ публиковать не стала.

Отметим, что российские пограничники периодически сообщают о задержании граждан Украины, пытающихся ввезти в Крым большие партии украшений. Так, 2 года назад в пункте пропуска Джанкой во время паспортного контроля спецтехника показала наличие металла на теле женщины. В результате у украинки изъяли около 1 килограмма изделий желтого и металлического цвета: кольца, серьги, нательные кресты, браслеты, подвески, цепочки, наручные часы. На каждом изделии имелся ярлычок с ценой в рублях. Женщина заявила, что украшения предназначались для продажи.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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