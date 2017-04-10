В Крыму поймали водителя, убившего двух человек и сжегшего машину

Публикации за 10.04.17

Сотрудники ГИБДД Крыма разоблачили и поймали водителя, который 2 апреля на трассе Джанкой – Феодосия – Керчь насмерть сбил двух женщин и скрылся с места ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полицейские установили, что автолюбитель планируя скрыть свою причастность к преступлению, съехал на территорию рисовых чеков, затем столкнул автомобиль в русло сбросного канала и поджег его.

После этого он направился в Армянск. Именно там он и был обнаружен и задержан сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Красноперекопский», сообщили в пресс-службе крымского ГИБДД.

Сотрудники проверили информацию о причастности мужчины к смертельному ДТП, которая подтвердилась в полном объеме. Водитель задержан.

Красноперекопск, Зоя Березина

Красноперекопск. Другие новости 10.04.17

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