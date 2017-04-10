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Публикации за 10.04.17

В историю с оползнем на трассе Севастополь – Симферополь вмешался Следственный комитет

В историю с оползнем на трассе Севастополь – Симферополь вмешался Следственный комитет

Следственный комитет начал проверку по факту разрушения оползнем участком трассы Симферополь – Севастополь.

Как передает корреспондент РИА , правоохранители выяснят, действительно ли работники «Севастопольского автодора» укладывали новые слои асфальта на проседающую дорогу, зная о том, что проблема более масштабная.

«Поступило заявление о халатности должностных лиц при ремонте дороги Симферополь – Севастополь на участке, разрушенном оползнем. По фактам, изложенным в заявлении и публикациях в СМИ, проводится доследственная проверка. Необходимо выяснить, был ли состав преступления – природный катаклизм или действия должностных лиц привели к таким последствиям. По результатам проверки будет принято решение, возбуждать ли уголовное дело», – цитирует «Российская газета» старшего помощника руководителя Следственного комитета по Севастополю Ольгу Постнову.

Напомним, оползень повредил дорогу в прошлом месяце, сойдя на участок трассы в районе 54 километра. Сначала движение по дороге временно приостановили, но уже 14 марта полностью закрыли. В Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации, на ремонт участка трассы из резервного фонда бюджета выделили 70 миллионов. Изначально чиновники пообещали, что дорога будет приведена в порядок до 29 апреля, и решили в сжатые сроки заключить договор на проведение ремонта, воспользовавшись условиями 44-ФЗ. В то же время, ситуацию взяли на контроль в министерстве транспорта России.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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