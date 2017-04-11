Хотели, но передумали: Киев собирался высадить десант Крыму

Публикации за 11.04.17

Киев собирался высадить десант в Крыму: такая возможность рассматривалась в марте 2014 года, чтобы помешать проведению референдума о воссоединении полуострова с Россией. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к 1 марта 2014 года обстановка в Крыму накалилась до предела, и республиканское правительство попросило помощи у России. Под контроль были взяты стратегические объекты и здания органов власти. Совет Федерации РФ разрешил президенту использовать российские войска на полуострове. Совет министров Крыма принял решение провести референдум в марте. К этому решению присоединился Севастополь.

В это время в Киеве решали, как развернуть ситуацию в свою пользу: «1 марта мы с заместителем начальника Главного оперативного управления генералом Виктором Назаровым предложили вариант реагирования на ситуацию в Крыму. Предполагалось провести десантную операцию: высадиться на полуострове и захватить аэродромы, усилить там наши группировки», – цитирует Муженко «Украинская правда».

Предлагалось захватить и перешеек между Крымом и Керченским полуостровом, а также перекрыть автомобильное движение на основных направлениях: Симферополь – Севастополь и Симферополь – Ялта. Таким образом планировалось заблокировать российских военных в южной части полуострова и сорвать референдум. Операцию собирались провести под легендой учений «Весенний ливень-2014».

Муженко заявил, что соответствующим подразделениям уже был дан приказ загружать десант, но вечером, после заседания Совета национальной безопасности Украины, начальник Генштаба ВСУ Михаил Куцин это решение отменил.

Кроме того, Муженко заявил, что 2 марта 2014 года отдал приказ сбить самолеты и вертолеты с российским десантом, направлявшиеся в Крым. Но по своей тогдашней должности – замначальника Генштаба – он не имел полномочий принимать подобны решения, а те, у кого такие полномочия были, принимать решение отказались.

Напомним, референдум в Крыму состоялся 16 марта. Подавляющее большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией.

11 апреля была принята Конституция российского Крыма.

Киев, Платон Ефимчук

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