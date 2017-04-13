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Крым

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Публикации за 13.04.17

В 2014 году Киев раздумывал, как спровоцировать бойню на полуострове руками крымских татар

В 2014 году Киев раздумывал, как спровоцировать бойню на полуострове руками крымских татар

Украинские власти собирались вооружить крымских татар, чтобы сорвать референдум.

Как передает корреспондент РИА , с целью срыва референдума о воссоединении полуострова с Россией, Генеральный штаб вооруженных сил Украины вербовал крымских татар и предлагал в марте 2014 года открыть им доступ к оружейным складам.

«Представители ВСУ в начале марта 2014 года предлагали крымским татарам доступ к складам вооружений, чтобы склонить их к организации вооруженного конфликта», – цитируют РИА Новости председателя Госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Заура Смирнова. По его словам, вооруженного конфликта удалось избежать, так как коренные жители полуострова выбрали мирный путь.

Напомним, ранее стало известно еще об одном плане по срыву народного голосования, тогда Украина : высадиться на полуострове и захватить аэродромы.

Кроме того, предлагалось захватить и перешеек между Крымом и Керченским полуостровом, а также перекрыть автомобильное движение на основных направлениях: Симферополь – Севастополь и Симферополь – Ялта. Таким образом, планировалось заблокировать российских военных в южной части полуострова и сорвать референдум. Операцию собирались провести под легендой учений «Весенний ливень-2014».

Также в Генштабе предлагали сбить самолеты и вертолеты с российским десантом, направлявшиеся в Крым для урегулирования накалившейся в марте обстановки

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 13.04.17

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