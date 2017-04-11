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Крым

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Публикации за 11.04.17

«Это хамство!» В Италии арестовали партию крымских вин

«Это хамство!» В Италии арестовали партию крымских вин

На выставке Vinitaly в итальянской Вероне арестовали партию крымских вин.

Как передает корреспондент РИА , Россия представила мультибрендовую экспозицию. В числе прочего была представлена и продукция торговой марки «Инкерман» из Севастополя.

«Это хамство! Поехали на выставку производители крымского вина, ряд крымских предприятий – в Верону, в Италию. Итальянская полиция вчера непонятно по каким причинам арестовала всю продукцию», – прокомментировал ситуацию глава РК Сергей Аксенов. Он заявил, что производителей Крыма будут защищать всеми возможными юридическими способами: сейчас в инциденте разбираются МИД России и министерство сельского хозяйство, организовавшее экспозицию.

Как оказалось, крымское вино было арестовано по жалобе представителей Украины: в финансовую полицию поступило заявление, что вина, произведенные в Крыму и представленные на выставке, якобы краденные.

Ранее Киев направил ноту протеста правительству Италии, потребовав не допустить ввоза в страну товаров из Крыма.

Напомним, Vinitaly – ежегодная специализированная выставка. Образцы продукции, новейшие технологии производства и упаковки представляют несколько тысяч участников со всего мира.

Верона, Лиана Макоба

Верона. Другие новости 11.04.17

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